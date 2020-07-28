Бинагади, Хатаи и Сабунчи лидируют по количеству больных коронавирусом
Самое большее число случаев заражения коронавирусом в Азербайджане приходится на Баку - 56,5%. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте koronavirus.info.
Процент заражения коронавирусом на Апшероне составляет 16,5%, в Аранском регионе - 8,7%, Гянджа-Газахском регионе - 6,9%, Ленкорани - 4,6%, Губа-Хачмазском регионе - 2,0%, Горном Ширване - 1,6%, Шеки-Загатальском регионе - 1,5%, Верхнем Карабахе - 0,9%.
Среди районов Баку самое большое число случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Бинагадинском районе. Процент заражения коронавирусом здесь составил 14,0%, в Хатаинском районе - 12,3%, Сабунчинском - 11,9%, Ясамальском - 11,8%, Насиминском - 9,3%, Наримановском - 8,2%, Сураханском - 8,2%, Низаминском - 7,4%, Гарадагском - 7,3%, Хазарском - 4,7%, Сабаильском - 4,4%, Пираллахинском - 0,3%.