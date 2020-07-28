Эксклюзивная кампания от Kontakt Home на Гурбан байрамы

В рамках кампании на каждый товар будет предоставляться скидка до 50% при покупке наличными. Клиенты также могут приобрести все виды продукции без первоначального взноса, без процентов до 24 месяцев.

Радующий нас Kontakt Home подарит счастье вашему дому и на Гурбан байрамы! Кампания «Праздничный базар» пройдет в онлайн–магазине Kontakt Home в период с 30 июля по 4 августа.

Только в рамках кампании:

Телефоны, планшеты, компьютеры и смарт-часы без первоначального взноса, на 12 месяцев без процентов;

Бытовая техника и телевизоры без первоначального взноса, на 18 месяцев без процентов;

Вся мебель без первоначального взноса, без процентов на 24 месяца.

При покупке наличными предусмотрены скидки до 50%:

А без первоначального взноса, без процентов с оплатой по частям можно приобрести:

Не нужно куда-то идти для оформления документов. Кредит будет оформлен специалистами Kontakt Home прямо у вашей двери.

Если вы хотите увидеть продукцию вживую, вы можете заказать онлайн-видеозвонок от kontakt.az.

Чтобы воспользоваться кампанией в указанные даты войдите на сайт kontakt.az с помощью мобильного телефона или компьютера и закажите необходимый вам товар на выгодных условиях. Ваш заказ будет доставлен по вашему адресу бесплатно, быстро и безопасно.

Совершайте праздничные покупки в Kontakt Home!

С процессом онлайн-заказа вы можете ознакомиться на видео ниже.