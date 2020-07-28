Эксклюзивная кампания от Kontakt Home на Гурбан байрамы
Радующий нас Kontakt Home подарит счастье вашему дому и на Гурбан байрамы! Кампания «Праздничный базар» пройдет в онлайн–магазине Kontakt Home в период с 30 июля по 4 августа.
В рамках кампании на каждый товар будет предоставляться скидка до 50% при покупке наличными. Клиенты также могут приобрести все виды продукции без первоначального взноса, без процентов до 24 месяцев.
Только в рамках кампании:
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Телефоны, планшеты, компьютеры и смарт-часы без первоначального взноса, на 12 месяцев без процентов;
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Бытовая техника и телевизоры без первоначального взноса, на 18 месяцев без процентов;
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Вся мебель без первоначального взноса, без процентов на 24 месяца.
При покупке наличными предусмотрены скидки до 50%:
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Samsung Galaxy A20s с большим экраном не 379.99, а всего 319.99 манат;
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Samsung Galaxy A71 с мощным процессором не 999.99,а всего 799.99 манат;
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Кондиционер Hoffmann на 20-30 кв. метров не 639.99, а всего 449.99 манат;
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Паровой утюг Hoffmann не 59.99, а всего 19.99 манат.
А без первоначального взноса, без процентов с оплатой по частям можно приобрести:
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Смартфон Xiaomi Redmi 9 с 4 камерами, объемной батареей всего за 36.67 манат в месяц;
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Смарт-телевизор Hoffmann диагональю 43” (109 см) всего за 38.90 манат в месяц;
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Двухкамерный холодильник LG с системой No-frost всего за 70 манат в месяц;
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3-х местный диван Adona всего за 34,99 манат в месяц.
Не нужно куда-то идти для оформления документов. Кредит будет оформлен специалистами Kontakt Home прямо у вашей двери.
Если вы хотите увидеть продукцию вживую, вы можете заказать онлайн-видеозвонок от kontakt.az.
Чтобы воспользоваться кампанией в указанные даты войдите на сайт kontakt.az с помощью мобильного телефона или компьютера и закажите необходимый вам товар на выгодных условиях. Ваш заказ будет доставлен по вашему адресу бесплатно, быстро и безопасно.
Совершайте праздничные покупки в Kontakt Home!
С процессом онлайн-заказа вы можете ознакомиться на видео ниже.
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