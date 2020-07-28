В связи с праздником Гурбан в Азербайджане начиная с 31 июля четыре дня подряд будут нерабочими.

Согласно распоряжению премьер-министра Али Асадова от 2 декабря 2019 года "Об установлении праздничных дней в Новруз байрамы, праздники Рамазан и Гурбан на 2020 год", 31 июля и 1 августа 2020 года определены днями праздника Гурбан.

Согласно Трудовому кодексу, поскольку 1 августа приходится на субботу, то поменяется местами с 3 августа - понедельником. Понедельник также будет нерабочим днем.