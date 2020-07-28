Женщина дважды ожила на своих похоронах

Жительница одной из деревень в провинции Северный Матабелеленд в Зимбабве болела и перенесла инсульт. Родственники начали готовиться к погребению 99-летней зимбабвийки, а во время церемонии увидели, что та дышит, пишет местное издание Bulawayo 24.

"В субботу около трех ночи она умерла. Мы стали готовиться к похоронам, уведомили о ее смерти главу деревни... Но когда началось погребение, мы заметили под саваном движение", - рассказал один из близких женщины.

Похороны остановили, женщину отвезли домой. На следующий день она перестала подавать признаки жизни, и ее вновь отправились хоронить. И снова на кладбище старушка начала дышать. Члены семьи решили отвезти женщину в больницу. А староста деревни собирался советоваться с колдунами.

Между тем женщина снова скончалась. Жители деревни в третий раз уже не спешили с погребением, а прождали несколько часов, чтобы убедиться, что зимбабвийка больше оживать не намерена. И только потом ее тело предали земле.