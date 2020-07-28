Прокуратура о вооруженном инциденте в Масаллы

В правоохранительные органы поступила информация о том, что 29 июля, примерно в 13:00, в селе Ахмедлы Масаллинского района Вугар Исмаилов и его отец Валех Исмаилов получили огнестрельные ранения.

Как сообщили haqqin.az в прокуратуре Масаллинского района, сотрудники прокуратуры провели осмотр место происшествия, были выполнены другие процессуальные действия.

В ходе расследования были установлены основания для подозрения в том, что житель села Ахмедлы Хафиз Джафаров (1966 г.р.) в ходе конфликта, возникшего на почве личных взаимоотношений, выстрелил в Вугара Исмаилова и Валеха Исмаилова из одноствольного ружья.

В прокуратуре Масаллинского района возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.1 (попытка умышленного убийства) УК Азербайджана, назначены соответствующие экспертизы. В результате проведенных мероприятий Х.Джафаров задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию. Расследование продолжается.