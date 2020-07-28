Фонд страхования меняет евро за 2 маната жалоба в редакцию+комментарий эксперта

Мамед Эфендиев, отдел экономики

Как и ожидалось, Конституционный суд по запросу Кабинета министров принял в производство обращение Фонда страхования вкладов в связи с признанием вкладов в ОАО Atabank, ОАО NBCBank и ОАО AGBank застрахованными. Казалось, все проблемы, связанные с возвращением вкладов закрывшихся банков решены. Но поступающие на почту haqqin.az сообщения свидетельствуют об обратном – вкладчики встречаются с новыми проблемами, решение которых в их пользу уже не светит.

пока Конституционный суд занимается разбирательством, чем же занимается Фонд?!

Напомним вкратце читателю, что вопреки соответствующему негласному запрету регулятора указанные банки продолжали прием депозитов. Haqqin.az уже отмечал, что эти банки вынужденно игнорировали тайное предписание регулятора. Иначе и быть не могло. Банки, как ни в чем не бывало, принимали вклады граждан, так как первый же их отказ должен был привести к раскрытию тайны регулятора. Да и самим это выгодно было. А ничего не подозревающие вкладчики шли в эти банки за высокими процентами. Хитрая игра, в которой сегодня виновным себя никто не признает. А невинные граждане, как всегда, отдуваются за «тайные» проделки финансистов.

Но повезло на этот раз вкладчикам, это надо признать честно. В последний момент финансисты осознали свою «ошибочку» и обратились за помощью в Кабмин, чтобы тот привлек к решению проблемы многочисленных вкладчиков Конституционный суд. Правда, вкладчиками их называть мы не имеем юридического права, но деньги свои они должны получить в любом случае. Банки под зорким контролем регулятора обманули их, эти деньги нужно вернуть обманутым хозяевам. Ну, а обманщики-госструктуры должны ответить перед законом за ущерб, нанесенный гражданам. Чтобы другим неповадно было.

Но куда там. Пока Конституционный суд занят толкованием столь грубого финансового нарушения в рамках действующего законодательства, Фонд страхования вкладов решил отхватить часть полномочий у самого Центробанка по курсовой политике. Воспользовавшись очередным пробелом в законодательстве, этот фонд возвращает вклады граждан в евро из расчета 1 евро=2 маната, хотя установленный рыночный курс евро намного ниже, о чем говорится в поступившей в редакцию информации.

на ровном месте вкладчик теряет большие деньги

Да, фонд обменивает вклады граждан в закрытых банках в долларах и евро в манаты по действующему в апреле курсу, а возвращает в долларах, но уже по июльскому курсу. Хитрость сделки заключается в том, что курс доллара все это время сохранялся неизменным на уровне 1,7, а вот евро при этом возрос с 1,84 до 1,99. В результате такой конвертации кто имел вклады, скажем, в 100 тысяч евро, теряет при обмене около 13 тысяч манатов, а имеющий вклад в 1 млн евро на ровном месте теряет 130 тысяч манатов. В закрытых банках тысячи людей вполне законно хранили свои вклады в различных валютах, в том числе и в евро. Сколько же денег при этом могут вновь потерять азербайджанские вкладчики?

- Что же получается? - спрашивает читатель. – Гражданин вложил в банк деньги в нужной ему валюте. Но вот банк закрывается, он месяцами не может «прикоснуться» к своим деньгам, сутками ждет в очереди. И, наконец, теряет на ровном месте немалую часть вложенных на хранение денег.

Читатель утверждает, что в Законе о страховании вкладов прямо отмечено, что вклады в евро и долларах (при отсутствии вкладов в манатах) возвращаются соответственно в этих же валютах. И он настоятельно рекомендует журналистам и госчиновникам исследовать этот вопрос. И постараться решить его в пользу граждан. К сожалению, в Центробанке лишь пообещали рассмотреть этот вопрос, как здесь обычно и поступают.

А вот банковского эксперта Акрама Гасанова эта проблема словно за душу задела. Сославшись на тот же Закон о страховании вкладов, он отмечает, что, согласно статье 27, если у вкладчика в одном банке только один вклад, то его обязаны вернуть в той валюте, в которой вложен. А если же у вкладчика в банке несколько вкладов, в том числе в нескольких валютах, то ему все возвращается в манатах.

Акрам Гасанов утверждает, что это уголовно наказуемое деяение

- Последняя норма абсурдна, конечно, - утверждает эксперт. - Почему, скажем, при наличии в одном банке двух вкладов в долларах, их должны вернуть в манатах? Или два вклада (в евро и в манатах, или в долларах и в манатах), деньги опять должны вернуть в долларах. Логики нет! Считаю эту норму незаконной и подлежащей толкованию со стороны Конституционного суда. Но Фонд страхования вкладов обращается в Конституционный суд посредством Кабинета министров по какому угодно вопросу, зачастую совершенно очевидному, а по такому важному - нет.

Но сама норма - это еще полбеды, считает Гасанов. По его информации, даже в таких случаях фонд компенсирует вклады по курсу на день закрытия банка, а не на день компенсации вклада. А это, по его мнению, уже просто злоупотребление. Если у человека вклад в иностранной валюте и, допустим, закон требует компенсации вклада в манатах, то подразумевается, что это будет сделано по курсу на день этой самой компенсации. То есть в день заключения сделки. Иначе вкладчик будет терять не только на обменной операции (если потом захочет опять купить иностранную валюту), но и в курсе валюты, если, скажем, курс после закрытия банка вырос.

С экспертом невозможно не согласиться. Закон, не отвечающий обычной логике, должен быть пересмотрен. И тут уже действительно требуется вмешательство Конституционного суда. А рассматриваемый им ныне вопрос должен быть направлен в суд первой инстанции для выявления виновников «тайной» банковской операции. Надо выяснить, использовал ли кто-то за прошедшие месяцы эти деньги в корыстных целях. А если нет, то и обычная халатность, нанесшая ущерб многим людям, тоже карается законом. И не конституционное толкование здесь нужно, а уголовное с проведением принципиального следствия.

4296 просмотров