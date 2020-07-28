Мамед Эфендиев, отдел экономики 12:31

Как и ожидалось, Конституционный суд по запросу Кабинета министров принял в производство обращение Фонда страхования вкладов в связи с признанием вкладов в ОАО Atabank, ОАО NBCBank и ОАО AGBank застрахованными. Казалось, все проблемы, связанные с возвращением вкладов закрывшихся банков решены. Но поступающие на почту haqqin.az сообщения свидетельствуют об обратном – вкладчики встречаются с новыми проблемами, решение которых в их пользу уже не светит.

Напомним вкратце читателю, что вопреки соответствующему негласному запрету регулятора указанные банки продолжали прием депозитов. Haqqin.az уже отмечал, что эти банки вынужденно игнорировали тайное предписание регулятора. Иначе и быть не могло. Банки, как ни в чем не бывало, принимали вклады граждан, так как первый же их отказ должен был привести к раскрытию тайны регулятора. Да и самим это выгодно было. А ничего не подозревающие вкладчики шли в эти банки за высокими процентами. Хитрая игра, в которой сегодня виновным себя никто не признает. А невинные граждане, как всегда, отдуваются за «тайные» проделки финансистов. Но повезло на этот раз вкладчикам, это надо признать честно. В последний момент финансисты осознали свою «ошибочку» и обратились за помощью в Кабмин, чтобы тот привлек к решению проблемы многочисленных вкладчиков Конституционный суд. Правда, вкладчиками их называть мы не имеем юридического права, но деньги свои они должны получить в любом случае. Банки под зорким контролем регулятора обманули их, эти деньги нужно вернуть обманутым хозяевам. Ну, а обманщики-госструктуры должны ответить перед законом за ущерб, нанесенный гражданам. Чтобы другим неповадно было. Но куда там. Пока Конституционный суд занят толкованием столь грубого финансового нарушения в рамках действующего законодательства, Фонд страхования вкладов решил отхватить часть полномочий у самого Центробанка по курсовой политике. Воспользовавшись очередным пробелом в законодательстве, этот фонд возвращает вклады граждан в евро из расчета 1 евро=2 маната, хотя установленный рыночный курс евро намного ниже, о чем говорится в поступившей в редакцию информации.

Да, фонд обменивает вклады граждан в закрытых банках в долларах и евро в манаты по действующему в апреле курсу, а возвращает в долларах, но уже по июльскому курсу. Хитрость сделки заключается в том, что курс доллара все это время сохранялся неизменным на уровне 1,7, а вот евро при этом возрос с 1,84 до 1,99. В результате такой конвертации кто имел вклады, скажем, в 100 тысяч евро, теряет при обмене около 13 тысяч манатов, а имеющий вклад в 1 млн евро на ровном месте теряет 130 тысяч манатов. В закрытых банках тысячи людей вполне законно хранили свои вклады в различных валютах, в том числе и в евро. Сколько же денег при этом могут вновь потерять азербайджанские вкладчики? - Что же получается? - спрашивает читатель. – Гражданин вложил в банк деньги в нужной ему валюте. Но вот банк закрывается, он месяцами не может «прикоснуться» к своим деньгам, сутками ждет в очереди. И, наконец, теряет на ровном месте немалую часть вложенных на хранение денег. Читатель утверждает, что в Законе о страховании вкладов прямо отмечено, что вклады в евро и долларах (при отсутствии вкладов в манатах) возвращаются соответственно в этих же валютах. И он настоятельно рекомендует журналистам и госчиновникам исследовать этот вопрос. И постараться решить его в пользу граждан. К сожалению, в Центробанке лишь пообещали рассмотреть этот вопрос, как здесь обычно и поступают. А вот банковского эксперта Акрама Гасанова эта проблема словно за душу задела. Сославшись на тот же Закон о страховании вкладов, он отмечает, что, согласно статье 27, если у вкладчика в одном банке только один вклад, то его обязаны вернуть в той валюте, в которой вложен. А если же у вкладчика в банке несколько вкладов, в том числе в нескольких валютах, то ему все возвращается в манатах.