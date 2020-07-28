Главы Amazon, Apple, Facebook и Google 5 часов отвечали на вопросы конгрессменов

Крупнейшие IT-компании мира подверглись жесткой критике во время слушаний в антимонопольном подкомитете Конгресса США, состоявшихся накануне, сообщает Дойче велле.

Заседание длилось более 5 часов, на вопросы конгрессменов по видеосвязи отвечали главы Amazon, Apple, Facebook и Google - Джефф Безос, Тим Кук, Марк Цукерберг и Сундар Пичаи. Никогда прежде они не давали показаний перед конгрессменами вместе.

Председатель подкомитета Дэвид Сиссилин упрекнул концерны в "монопольной власти": "Чтобы расти, доминирующие платформы использовали свое влияние разрушительным, вредным образом". По мнению Сиссилина, некоторые компании необходимо "разделить", деятельность других - "надлежаще регулировать".

По итогам слушаний антимонопольный комитет, который входит в состав юридического комитета, должен разработать рекомендации по регулированию деятельности крупнейших IT-компаний.