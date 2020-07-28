Источник в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана в беседе с кувейтской газетой «Аль-Джарида» сообщил, что Джаваду Насралле, сыну лидера ливанского движения «Хезболла» («Партия Аллаха») Хасана Насраллы, удалось избежать «покушения» на территории Ирака. Об этом сегодня, 30 июля, пишет The Jerusalem Post.

Согласно информации, Насралла-младший был послан отцом в Багдад, чтобы передать «секретное послание» командованию иракских «Сил народной мобилизации» («Хашд аш-Шааби», созданной в 2014 году при поддержке Ирана для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»). До прибытия в Ирак, если верить источнику «Аль-Джариды», сын лидера «Партии Аллаха», ближайшего союзника Ирана в регионе, посетил Тегеран.

Кто стоял за «покушением», а также другие подробности готовившейся против Насраллы-младшего операции, не указываются.

Государственный департамент США в ноябре 2018 года объявил Джавада Насраллу «глобальным террористом», с этого времени он находится в американском санкционном списке.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил 27 июля «Хезболлу» в осуществлении атаки с ливанской территории, которая привела к нарушению границы еврейского государства. При этом глава израильского правительства предупредил, что поддерживаемая Ираном ведущая организация шиитов Ливана «играет с огнем».