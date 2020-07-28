А потому сказанное им заслуживает самого пристального внимания. В том числе и потому, что, являясь весьма неординарным политиком, он, тем не менее, предпочитает по-военному прямой и открытый диалог, избегая двусмысленностей. Это своего рода профессиональная деформация военачальника любого рода: невнятный и неоднозначно понятый приказ может привести к поражению.

Отставка двух влиятельнейших генералов ВС Турции, которые произошли по итогам ежегодного заседания Высшего военного совета (YAŞ), состоявшегося неделю назад, 23 июля, показала главное: «акции» и политический вес нынешнего министра обороны Хулуси Акара постоянно растут, и сегодня это один из влиятельнейших военно-политических руководителей страны.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар принял участие в вебинаре на тему «Стратегия национальной обороны Турции и последние события в регионе», в ходе которого сделал ряд важных заявлений.

Вот и в ходе прошедшего недавно вебинара, организованного в режиме онлайн базирующимся в Вашингтоне мозговым центром «Организация турецкого наследия» (Turkish Heritage Organization), генерал говорил предельно четко. Обратив внимание на то, что в Восточном Средиземноморье Турция обладает береговой линией протяженностью почти 1 800 километров, Хулуси Акар сделал следующее заявление: «Любые энергетические проекты в Восточном Средиземноморье, которые исключают Турцию из энергетического уравнения, обречены на провал. Мы убеждены, что мир и стабильность в регионе могут быть достигнуты путем диалога».

Не обошел вниманием генерал и «курдскую проблему», сказав по этому поводу, цитирую: «У нас нет проблем ни с курдами, ни с другими этническими группами. Мы жили с курдами на протяжении веков и будем продолжать жить. Как ИГИЛ не представляет мусульман, так и Рабочая партия Курдистана (РПК) не является представителем курдов. Курды — наши братья. Мы боремся исключительно с РПК/Отрядами народной самообороны (YPG) и другими террористическими организациями».

Ну а где курды – там неизбежно и Сирия. Здесь министр Акар напомнил, что Турция в целях защиты своих границ и безопасности своих граждан провела четыре крупных операции в Сирии. «Мы проводили эти операции с максимальной осторожностью, — продолжил он. — Мы никогда не брали на прицел гражданское население, исторические или религиозные объекты. Мы выступаем за гражданскую, демократическую и политически единую Сирию. Вместе с тем Турция в рамках права на самооборону будет и впредь реагировать на нападения со стороны режима или какой-либо террористической организации».

Отметив, что Ливию и Турцию связывает общая 500-летняя история и культура, министр Акар сказал: «Наша главная цель в Ливии — это независимая и суверенная страна с неповрежденной территориальной целостностью и национальным единством, в которой ведущая роль принадлежит самим ливийцам и представлены интересы всех ливийцев. Некоторые страны, такие как Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Россия, Франция и Саудовская Аравия, утверждают, что поддерживают политическое урегулирование, но, к сожалению, продолжают снабжать Хафтара оружием и военным снаряжением. Эта поддержка извне является самым большим препятствием на пути к миру и стабильности в Ливии».

Хулуси Акар также обратил внимание на напряженность между Азербайджаном и Арменией, отметив при этом: «Турция осуждает агрессию Армении и поддерживает урегулирование этой проблемы мирным путем в рамках территориальной целостности Азербайджана. США и международное сообщество должны призвать Армению избегать такого рода агрессивных действий и занять конструктивную позицию для урегулирования этой проблемы».

Что же касается разногласий, существующих между Турцией и США, а также взлеты и падения в двусторонних отношениях, две страны преодолели многие трудности, рассказал министр Акар. Далее глава оборонного ведомства озвучил следующие тезисы Анкары для Вашингтона:

- Пандемия COVID-19 показала, что турецко-американский союз и партнерство жизненно важны, как никогда прежде.

- Мы считаем, что язык угроз и санкции — неподходящий способ указать на разногласия между союзниками. Тем не менее мы верим, что Турция и США встанут на более позитивный путь, как это было много раз в прошлом.

- Говорят, география — это судьба. В нашем случае судьба региона тоже зависит от Турции. Полагаю, США должны признать это и уделить приоритетное внимание Турции как главному региональному партнеру в преодолении глобальных проблем.

Ну и закончил свое многогранное выступление, объясняющее некоторые внешнеполитические приоритеты Турции на ближайшую перспективу, Хулуси Акар весьма интригующе: «Отчеты правительства США о программе F-35 показали, что отстранение Турции от программы породило производственные риски для ключевых компонентов F-35. Это отражается на сроках производства и увеличивает затраты. Турция является не просто клиентом, но и партнером программы F-35. Безопасность технологий F-35 важна как для Турции, так и для США. Мы готовы рассмотреть любые озабоченности США относительно совместимости С-400 и F-35 в техническом отношении».

Чувствую, что интрига в отношении С-400 и связанных с этим подводных камней еще не закончена и вполне может получить увлекательный поворот в треугольнике Москва-Анкара-Вашингтон.