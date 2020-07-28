Азербайджанским врачам представили платформу для дистанционного обучения

В связи с этим Центр общественного здравоохранения и реформ Минздрава в сотрудничестве с АМУ и Азербайджанским государственным институтом усовершенствования врачей и при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) создал платформу курсов дистанционного обучения www.ecourses.az.

Во время пандемии COVID-19 для предотвращения широкого распространения инфекции во всех областях активно набирает обороты использование цифровых технологий. Поскольку система здравоохранения сейчас находится на переднем крае борьбы с пандемией, обеспечение здоровья пациентов и медицинских работников является одним из ее главных приоритетов.

По инициативе Минздрава Азербайджана создана и запущена онлайн-платформа курсов дистанционного обучения медицинских работников по различным специальностям, сообщили haqqin.az в Минздраве.

В настоящее время эта онлайн-платформа предлагает более 15 обучающих курсов, 10 из которых связаны непосредственно с профилактикой, диагностикой и лечением вируса COVID-19. Платформа обеспечивает доступ к дистанционным сертифицированным и несертифицированным обучающим курсам для медицинских работников по различным специальностям и предоставляет широкие возможности для приобретения знаний о коронавирусе.

Поскольку знания и опыт в отношении инфекции COVID-19 пополняются и меняются с каждым часом, особенно важно постоянно информировать о них работников здравоохранения и общественность. Повышение медицинской грамотности населения, равно как и развитие профессиональных навыков врачей и медсестер играют важную роль в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Следует отметить, что в новую образовательную онлайн-платформу в скором времени планируется включение также различных курсов по неврологии, радиологии, инфекционным болезням, кардиологии и другим специальностям. Для прохождения дистанционного обучения необходимо пройти онлайн регистрацию на портале www.ecourses.az.