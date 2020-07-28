Главный инфекционист США о способах остановить коронавирус

Американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи назвал способы остановить распространение коронавируса. Об этом сообщает The Mirror.

По словам специалиста, коронавирус удастся победить, если человечество научится постоянно носить маски, соблюдать дистанцию не менее двух метров, а также мыть руки. Кроме того, врач считает необходимым избавиться от привычки ходить в кафе и рестораны.

Фаучи, который является советником Белого дома, неоднократно вступал в полемику с президентом США Дональдом Трампом в вопросе противодействия инфекции, отмечает издание. По его словам, нынешний всплеск заболеваемости в стране является следствием ослабления ограничительных мер в середине июля.

«Если мы не введем строгое соблюдение принципов, которые я упомянул, то неизбежно произойдет то, что государства, которые еще не находятся в беде, скорее всего, туда попадут», — сказал Фаучи.

Ранее более 150 американских экспертов-медиков, медицинских работников, ученых, преподавателей и экспертов в других областях подписали коллективное письмо властям, в котором призвали возобновить более жесткий карантин в стране. Письмо отправили в администрацию президента, в Конгресс США и губернаторам штатов.

Общее число зараженных коронавирусом в США выросло до 4,39 миллиона человек. За сутки в стране выявили почти 60 тысяч новых случаев. Рекорд по суточному приросту зараженных был зарегистрирован 16 июля. Тогда COVID-19 заразились 75,6 тысячи человек.