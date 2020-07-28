Стартап студента UNEC стал победителем в Азербайджане

На соревновании, состоявшемся в онлайн-формате, студент 3-го курса по специальности «Управление бизнесом» Международной школы бизнеса UNEC Магомед Кекалов своей бизнес-идеей Kekalove adaptive fashion стал победителем страны (Country champion), а также по категории «Социальное влияние».

Студент Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) на конкурсе Creative Spark, проведенном British Council при поддержке Соединенного Королевства, стал чемпионом страны.

Целью бизнес-соревнования, представленного Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном, Азербайджаном, Грузией, Арменией и Украиной, а также Соединенным Королевством, является установление партнерства в поддержку предпринимательского образования в семи странах, создание бизнес-центров, в том числе проведение для молодежи тренингов по английскому языку и теме предпринимательства.

Высшими учебными заведениями семи стран, участвовавших в видеосоревновании Big idea, которое является составной частью проекта, были представлены видео по трем категориям – «Цифровая технология» (Digital technology), «Социальное влияние» (Social impact) и «Творческий» (Creative).

Бизнес-стартап студента UNEC Kekalove adaptive fashion принял участие в соревновании в категории «Социальное влияние». Бизнес-стартап занимается дизайном и производством специальной одежды для лиц с физической ограниченностью. В соответствии с проектом в связи с выбором одежды для лиц с ограниченной возможностью предварительно проводится опрос. Затем изготавливается соответствующая адаптивная одежда.