Накануне в Габалинском районе в эксплуатацию после реконструкции была сдана автомобильная дорога Амирван - Вандам. Как сообщает АзерТАдж, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.

Кроме того, глава государства ознакомился с больничным комплексом модульного типа, который сооружен в Габале.

По информации АзерТАдж, президент Ильхам Алиев вчера принял участие в открытии после реконструкции автомобильной дороги Гохмуг - Балталы - Бабаратма - Гарадаглы - Гудула - Дашуз в Шекинском районе.

Глава государства также ознакомился в Шеки с больницей модульного типа, предусмотренной для лечения больных коронавирусом.