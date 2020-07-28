В Иране снова тысячи заболевших COVID-19, 226 умерших
Число случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 300 тысяч, сообщила официальный представитель Минздрава Сима Садат Лари.
Представитель Минздрава ИРИ отметила, что за прошедшие 24 часа удалось выявить 2 621 новый случай заражения коронавирусом, скончались 226 человек.
Общее число заразившихся в стране достигло 301 530, жертв – 16 569. На данный момент число выздоровевших достигло не менее 261 200.
Эпидемиологическая ситуация в Иране развивается скачкообразно: пройдя в конце марта - начале апреля волну заражений (более 3 тысяч случаев в сутки), страна в начале мая фиксировала менее тысячи случаев, после чего ситуация снова стала ухудшаться - в начале июня был установлен новый рекорд заражаемости, побивший мартовский показатель. Вместе с этим в последние два месяца значительно возросла смертность - с двухзначных показателей до трехзначных.