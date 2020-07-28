Назван лучший сериал столетия

Британский журнал Digital Spy провел голосование, которое позволило выяснить, какой сериал зрители считают лучшим за столетие. Главным телешоу века был признан фэнтези-сериал "Игра престолов", пишет Daily Mail.

На втором месте американский научно-фантастический сериал "Очень странные дела" от студии Netflix. "Бронзовый" призер - британский научно-фантастический телесериал компании BBC.

В первую десятку лучших сериалов века также вошли: "Шерлок", "Во все тяжкие", "Лучший пекарь Британии", "Убивая Еву", "Гевин и Стейси", "По долгу службы", "Чернобыль".

Сериал "Игра престолов" основан на цикле романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Р. Р. Мартина. Шоу имеет более 50 статуэток "Эмми". Финальную серию восьмого сезона одновременно смотрели 19,3 миллиона человек.