Кремль: чем меньше в Европе солдат США, тем лучше

Россия не представляет угрозы для стран Европы, поэтому, чем меньше на континенте солдат США, тем лучше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Мы никогда не скрывали, что чем меньше американских солдат на европейском континенте, тем спокойнее в Европе, эта наша позиция хорошо известна, тем более что после прекращения блокового противостояния времен "холодной войны" нет никаких очевидных реальных опасностей и угроз, а эфемерные угрозы можно выдумывать сколько угодно", - сказал представитель Кремля.

Говоря о планах США вывести из ФРГ 11,9 тыс. американских военнослужащих, Песков назвал данное решение "внутренним делом США и вопросом двусторонних отношений между Вашингтоном и Берлином".