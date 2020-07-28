Синоптики рассказали о погоде на завтра
В последний день июля в Баку и на Апшеронском полуострове без осадков, умеренный северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 21-23, днем 30-33, в Баку ночью 21-23, днем 30-32 градуса тепла.
Атмосферное давление понизится с 761 мм ртутного столба до 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 40-45%.
Завтра в районах Азербайджана местами пройдут грозовые дожди, днем в большинстве районов без осадков. Восточный ветер временами усилится. Ночью 20-25, днем 31-36, в горах ночью 10-15, днем 20-25 градусов тепла.