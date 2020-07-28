Что происходит в Беларуси? одна информация

Отдел международной политики

Ночью 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании Вагнера. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны, сообщает государственное информагентство Беларуси БЕЛТА.

Информация о произошедшем вызвала настоящий шок, и редакция haqqin.az, избегая собственных комментариев, подготовила дайджест о том, что известно об инциденте к данному часу.

бойцы ВЧК Вагнера в Сирии

Противоречивые показания

Как стало известно телеграм-проекту @wargonzo от источников в российских спецслужбах - Минск использовался вагнеровцами как перевалочный пункт для переброски бойцов в другие страны. Преимущественно африканские.

Естественно, белорусские спецслужбы были заранее в курсе и предупреждены, а по факту обеспечивали спокойный режим в период пандемии переброски наших бойцов на восточные фронты. Коронавирусный режим между Белоруссией и другими странами, как вы сами понимаете, гораздо более мягкий, чем в случае с РФ.

Договоренности об этом транспортном коридоре были достигнуты на самом высоком уровне, и Лукашенко, конечно, был в курсе того, для чего вагнеровцы находятся в Минске и куда улетают.

Однако госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков заявил: «Ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ и ни по одной другой структуре такой информации мы не получали».

Андрей Равков

В ряде российских СМИ прошла информация, что задержанные не имеют никакого отношения к ЧВК «Вагнер» и являются сотрудниками другой компании – ЧВК «МАР», занимавшейся силовым сопровождением гуманитарных конвоев в Украину, а также охраной частных российских объектов за границей.

Сами задержанные утверждают, что у них должно было быть в Турции подписание контракта на охрану нефтеналивного порта Зувара (находится под контролем ПНС). И уже из Турции они должны были вылететь гражданским рейсом либо в Триполи, либо в Мисурату.

Однако, согласно выписке из российского единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), юридически компания была ликвидирована в 2018 году. В 2018 году сменился собственник.

Позиция Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду, 29 июля, провел срочное совещание с членами Совета безопасности. Он назвал случившееся чрезвычайным происшествием.

«Если это российские граждане… значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит», - поручил он председателю Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси Валерию Вакульчику.

Александр Лукашенко

Пресс-секретарю президента поручено обратиться к российским СМИ и телеграм-каналам, «чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты — хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну».

Как сообщают в Минске, все задержанные — граждане Российской Федерации, 14 из них упоминаются в базе «Миротворец» как участники военных действий на Донбассе. ГосСМИ, по сообщениям белорусских правоохранительных органов, «была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

В отношении задержанных россиян возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм». Все они развезены по разным РУВД столицы, где с ними работают следственные бригады. Что с остальными более чем 160 боевиками, к настоящему времени неизвестно.

Сегодня же в белорусском ЦИК прошла экстренная встреча со всеми кандидатами в президенты на выборах, которые должны состояться на следующей неделе. Им было объявлено об усилении мер безопасности в стране и введении дополнительных ограничений в проведении предвыборной кампании в оставшиеся дни.

Участник встречи, кандидат в президенты Дмитриев заявил, что на ней им также сообщили, что есть информация о возможной подготовке формирования двух групп боевиков под Псковом и Невелем для организации провокаций на выборах. Также до кандидатов довели, что в Белоруссии остаются «до 170 боевиков, угрожающих выборам».

задержание боевиков в Белоруссии

Кроме того, участников встречи ознакомили с решением Совета безопасности республики о том, что в день выборов в стране будет ограничен интернет.

Вечером 29 июля стало известно о задержании в Минске российского политтехнолога Сергея Шклярова. Известно, что 44-летний уроженец Гомеля работал в избирательных штабах Ангелы Меркель, Барака Обамы, Берни Сандерса, Ксении Собчак. В Белоруссии он консультировал администраторов соцсетей, объединенных под общим названием «Страна для жизни» Сергея Тихановского, мужа кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Позиция Москвы

Посольство РФ в Белоруссии заявило, что у него пока нет информации о задержании граждан РФ и надо разбираться с тем, что там происходит.

Стоит отметить, что официальная позиция государства насчет ЧВК в РФ не меняется - официально их не существует, хотя не так давно на высшем уровне было признано, что они автономно работают в Ливии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Минск до сих пор не представил объяснений по поводу произошедших накануне задержаний россиян.

Дмитрий Песков недоумевает

«Мы пока имеем неполную информацию, отсутствует информация о каких-то противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной для задержания», - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. – Вместе с тем мы видим официальные заявления представителей Минска, что россияне имеют причастность к планам дестабилизации обстановки на территории Белоруссии. Другой информацией мы не располагаем. Сегодня наш посол общается с МИД Белоруссии. Рассчитываем, что по линии МИД и по каналам общения между получим исчерпывающую информацию. Рассчитываем, что права всех россиян будут соблюдены в полной мере».

При этом Песков отметил, что обвинения России в организации каких-то беспорядков в Белоруссии не имеют под собой оснований.

В российских же политических кругах склонны считать инцидент «грандиозной политической провокацией Беларуси».

Haqqin.az продолжает следить за развитием событий вокруг «Минского инцидента».

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