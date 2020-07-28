Отдел международной политики 14:47

Ночью 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании Вагнера. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны, сообщает государственное информагентство Беларуси БЕЛТА. Информация о произошедшем вызвала настоящий шок, и редакция haqqin.az, избегая собственных комментариев, подготовила дайджест о том, что известно об инциденте к данному часу.

Противоречивые показания Как стало известно телеграм-проекту @wargonzo от источников в российских спецслужбах - Минск использовался вагнеровцами как перевалочный пункт для переброски бойцов в другие страны. Преимущественно африканские. Естественно, белорусские спецслужбы были заранее в курсе и предупреждены, а по факту обеспечивали спокойный режим в период пандемии переброски наших бойцов на восточные фронты. Коронавирусный режим между Белоруссией и другими странами, как вы сами понимаете, гораздо более мягкий, чем в случае с РФ. Договоренности об этом транспортном коридоре были достигнуты на самом высоком уровне, и Лукашенко, конечно, был в курсе того, для чего вагнеровцы находятся в Минске и куда улетают. Однако госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков заявил: «Ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ и ни по одной другой структуре такой информации мы не получали».

В ряде российских СМИ прошла информация, что задержанные не имеют никакого отношения к ЧВК «Вагнер» и являются сотрудниками другой компании – ЧВК «МАР», занимавшейся силовым сопровождением гуманитарных конвоев в Украину, а также охраной частных российских объектов за границей. Сами задержанные утверждают, что у них должно было быть в Турции подписание контракта на охрану нефтеналивного порта Зувара (находится под контролем ПНС). И уже из Турции они должны были вылететь гражданским рейсом либо в Триполи, либо в Мисурату. Однако, согласно выписке из российского единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), юридически компания была ликвидирована в 2018 году. В 2018 году сменился собственник. Позиция Минска Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду, 29 июля, провел срочное совещание с членами Совета безопасности. Он назвал случившееся чрезвычайным происшествием. «Если это российские граждане… значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит», - поручил он председателю Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси Валерию Вакульчику.

Пресс-секретарю президента поручено обратиться к российским СМИ и телеграм-каналам, «чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты — хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну». Как сообщают в Минске, все задержанные — граждане Российской Федерации, 14 из них упоминаются в базе «Миротворец» как участники военных действий на Донбассе. ГосСМИ, по сообщениям белорусских правоохранительных органов, «была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». В отношении задержанных россиян возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм». Все они развезены по разным РУВД столицы, где с ними работают следственные бригады. Что с остальными более чем 160 боевиками, к настоящему времени неизвестно. Сегодня же в белорусском ЦИК прошла экстренная встреча со всеми кандидатами в президенты на выборах, которые должны состояться на следующей неделе. Им было объявлено об усилении мер безопасности в стране и введении дополнительных ограничений в проведении предвыборной кампании в оставшиеся дни. Участник встречи, кандидат в президенты Дмитриев заявил, что на ней им также сообщили, что есть информация о возможной подготовке формирования двух групп боевиков под Псковом и Невелем для организации провокаций на выборах. Также до кандидатов довели, что в Белоруссии остаются «до 170 боевиков, угрожающих выборам».

Кроме того, участников встречи ознакомили с решением Совета безопасности республики о том, что в день выборов в стране будет ограничен интернет. Вечером 29 июля стало известно о задержании в Минске российского политтехнолога Сергея Шклярова. Известно, что 44-летний уроженец Гомеля работал в избирательных штабах Ангелы Меркель, Барака Обамы, Берни Сандерса, Ксении Собчак. В Белоруссии он консультировал администраторов соцсетей, объединенных под общим названием «Страна для жизни» Сергея Тихановского, мужа кандидата в президенты Светланы Тихановской. Позиция Москвы Посольство РФ в Белоруссии заявило, что у него пока нет информации о задержании граждан РФ и надо разбираться с тем, что там происходит. Стоит отметить, что официальная позиция государства насчет ЧВК в РФ не меняется - официально их не существует, хотя не так давно на высшем уровне было признано, что они автономно работают в Ливии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Минск до сих пор не представил объяснений по поводу произошедших накануне задержаний россиян.