Что происходит в Беларуси? одна информация
Ночью 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании Вагнера. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны, сообщает государственное информагентство Беларуси БЕЛТА.
Информация о произошедшем вызвала настоящий шок, и редакция haqqin.az, избегая собственных комментариев, подготовила дайджест о том, что известно об инциденте к данному часу.
Противоречивые показания
Как стало известно телеграм-проекту @wargonzo от источников в российских спецслужбах - Минск использовался вагнеровцами как перевалочный пункт для переброски бойцов в другие страны. Преимущественно африканские.
Естественно, белорусские спецслужбы были заранее в курсе и предупреждены, а по факту обеспечивали спокойный режим в период пандемии переброски наших бойцов на восточные фронты. Коронавирусный режим между Белоруссией и другими странами, как вы сами понимаете, гораздо более мягкий, чем в случае с РФ.
Договоренности об этом транспортном коридоре были достигнуты на самом высоком уровне, и Лукашенко, конечно, был в курсе того, для чего вагнеровцы находятся в Минске и куда улетают.
Однако госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков заявил: «Ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ и ни по одной другой структуре такой информации мы не получали».
В ряде российских СМИ прошла информация, что задержанные не имеют никакого отношения к ЧВК «Вагнер» и являются сотрудниками другой компании – ЧВК «МАР», занимавшейся силовым сопровождением гуманитарных конвоев в Украину, а также охраной частных российских объектов за границей.
Сами задержанные утверждают, что у них должно было быть в Турции подписание контракта на охрану нефтеналивного порта Зувара (находится под контролем ПНС). И уже из Турции они должны были вылететь гражданским рейсом либо в Триполи, либо в Мисурату.
Однако, согласно выписке из российского единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), юридически компания была ликвидирована в 2018 году. В 2018 году сменился собственник.
Позиция Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду, 29 июля, провел срочное совещание с членами Совета безопасности. Он назвал случившееся чрезвычайным происшествием.
«Если это российские граждане… значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит», - поручил он председателю Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси Валерию Вакульчику.
Пресс-секретарю президента поручено обратиться к российским СМИ и телеграм-каналам, «чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты — хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну».
Как сообщают в Минске, все задержанные — граждане Российской Федерации, 14 из них упоминаются в базе «Миротворец» как участники военных действий на Донбассе. ГосСМИ, по сообщениям белорусских правоохранительных органов, «была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».
В отношении задержанных россиян возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм». Все они развезены по разным РУВД столицы, где с ними работают следственные бригады. Что с остальными более чем 160 боевиками, к настоящему времени неизвестно.
Сегодня же в белорусском ЦИК прошла экстренная встреча со всеми кандидатами в президенты на выборах, которые должны состояться на следующей неделе. Им было объявлено об усилении мер безопасности в стране и введении дополнительных ограничений в проведении предвыборной кампании в оставшиеся дни.
Участник встречи, кандидат в президенты Дмитриев заявил, что на ней им также сообщили, что есть информация о возможной подготовке формирования двух групп боевиков под Псковом и Невелем для организации провокаций на выборах. Также до кандидатов довели, что в Белоруссии остаются «до 170 боевиков, угрожающих выборам».
Кроме того, участников встречи ознакомили с решением Совета безопасности республики о том, что в день выборов в стране будет ограничен интернет.
Вечером 29 июля стало известно о задержании в Минске российского политтехнолога Сергея Шклярова. Известно, что 44-летний уроженец Гомеля работал в избирательных штабах Ангелы Меркель, Барака Обамы, Берни Сандерса, Ксении Собчак. В Белоруссии он консультировал администраторов соцсетей, объединенных под общим названием «Страна для жизни» Сергея Тихановского, мужа кандидата в президенты Светланы Тихановской.
Позиция Москвы
Посольство РФ в Белоруссии заявило, что у него пока нет информации о задержании граждан РФ и надо разбираться с тем, что там происходит.
Стоит отметить, что официальная позиция государства насчет ЧВК в РФ не меняется - официально их не существует, хотя не так давно на высшем уровне было признано, что они автономно работают в Ливии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Минск до сих пор не представил объяснений по поводу произошедших накануне задержаний россиян.
«Мы пока имеем неполную информацию, отсутствует информация о каких-то противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной для задержания», - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. – Вместе с тем мы видим официальные заявления представителей Минска, что россияне имеют причастность к планам дестабилизации обстановки на территории Белоруссии. Другой информацией мы не располагаем. Сегодня наш посол общается с МИД Белоруссии. Рассчитываем, что по линии МИД и по каналам общения между получим исчерпывающую информацию. Рассчитываем, что права всех россиян будут соблюдены в полной мере».
При этом Песков отметил, что обвинения России в организации каких-то беспорядков в Белоруссии не имеют под собой оснований.
В российских же политических кругах склонны считать инцидент «грандиозной политической провокацией Беларуси».
Haqqin.az продолжает следить за развитием событий вокруг «Минского инцидента».