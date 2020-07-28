Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне посетил с рабочей поездкой Габалинский район.

АзерТАдж сообщает, что в ходе поездки президент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии по сдаче в эксплуатацию после реконструкции автомобильной дороги Эмирван - Вандам.

Глава государства рассказал о героизме генерал-майора Полада Гашимова, который родился в селе Вандам. Президент дал указание о присвоении его имени одной из улиц в Габале и других соответствующих мерах по увековечению памяти Гашимова.

Напомним, генерал-майор Полад Гашимов погиб в ходе боевых действий на передней линии обороны азербайджано-армянской границы в направлении Товузского района.