Минтруда обратилось в правоохранительные органы из-за трудовых договоров
Государственная система инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) осуществляет постоянный контроль через подсистему «Оповещение о трудовом договоре» для недопущения случаев необоснованного аннулирования трудовых договоров.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства, с помощью социального диалога работодателям разъясняют требования трудового законодательства, рекомендуют придерживаться принципов социальной ответственности, уделять повышенное внимание вопросам занятости в период карантинного режима.
В ходе контроля, проведенного в период особого карантинного режима, привлекло внимание то, что трудовые договора, включенные в подсистему 22 работодателями, не соответствуют действительности. Возникли обоснованные подозрения в том, что уведомления об этих договорах были внесены в электронную систему с целью создания условий для получения соответствующего разрешения на свободное передвижение отдельных лиц в период особого карантинного режима.