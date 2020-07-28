Ученые создают таблетку, которая заменит спортзал

Американские ученые из Калифорнийского университета готовятся предложить миру сенсационную разработку - пилюлю вместо фитнеса.

Специалисты приступили к созданию таблетки, которая, по их словам, сможет заменить тренажёрный зал, передаёт riafan.ru.

Исследователи выяснили, что при повышении уровня печеночного белка мозг человека получает такие же преимущества, как и после усердной силовой тренировки. Разработчики уже провели тестирование теории на лабораторных грызунах.

Было обнаружено, что ключевую роль играет белок Gpld1 - именно от него зависят когнитивные функции стареющих особей. Это значит, что здоровье головного мозга, которое напрямую зависит от физической активности, можно поддержать и даже улучшить с помощью медикаментов.

Однако таблетки, отмечают специалисты, не помогут набрать мышечную массу или сбросить вес. Такие лекарства нужны людям, лишенным возможности заниматься спортом и выполнять тяжелые физические упражнения, например, из-за травмы.

Эксперты, комментирующие новость в американской прессе, ещё до создания «чудо-таблетки» стали предрекать, что разработка уменьшит поток посетителей тренажёрных залов.