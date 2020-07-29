Брат бывшего главного эпидемиолога Ибадуллы Агаева скончался от коронавируса

Отдел информации

Брат бывшего главного эпидемиолога страны Ибадуллы Агаева - Алифага Агаев скончался от коронавируса. Информацию об этом haqqin.az подтвердила пресс-секретарь Медуниверситета Гюнель Асланова.

По ее словам, 61-летний Алифага Агаев получал лечение в Клиническом медицинском центре №1 (Семашко).

Несмотря на усилия врачей, он скончался сегодня днем.

Покойный был преподавателем в Азербайджанском государственном экономическом университете.

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