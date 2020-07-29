Брат бывшего главного эпидемиолога Ибадуллы Агаева скончался от коронавируса
Брат бывшего главного эпидемиолога страны Ибадуллы Агаева - Алифага Агаев скончался от коронавируса. Информацию об этом haqqin.az подтвердила пресс-секретарь Медуниверситета Гюнель Асланова.
По ее словам, 61-летний Алифага Агаев получал лечение в Клиническом медицинском центре №1 (Семашко).
Несмотря на усилия врачей, он скончался сегодня днем.
Покойный был преподавателем в Азербайджанском государственном экономическом университете.