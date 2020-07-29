NASA отправило на Красную планету новый марсоход

NASA запустило новый марсоход «Персеверанс» (Perseverance — «настойчивость»). Ракета-носитель Atlas V с аппаратом на борту стартовала с площадки на мысе Канаверал. Запуск транслировали на сайте NASA, сообщает Meduza.

По плану миссии ровер должен сесть на поверхность Марса 18 февраля 2021 года. Общие расходы на миссию (создание аппарата и запуск) оцениваются в 2,1-2,7 миллиарда долларов. «Персеверанс» будет искать признаки существования в прошлом Марса микробиологических форм жизни. Он соберет образцы грунта (их заберет другой аппарат, который сядет рядом с «Персеверанс» в 2028 году), а также будет изучать климат и погоду на планете.

Кроме того, ровер доставит на Марс образцы материалов, из которых предполагается делать скафандры для высадки людей на поверхность Луны и, в дальнейшем, Марса. Инженеры проверят, как на образцы повлияет марсианская среда.

Впервые в истории исследований Марса на планету доставят экспериментальный вертолетный дрон. До сих пор в рамках марсианских миссий не использовались аппараты, способные летать в атмосфере. С помощью дрона планируется отработать технологию таких полетов.