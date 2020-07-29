АФФА спасает клубы

В ходе собрания было принято решение об оказании финансовой помощи ряду клубов азербайджанской футбольной Премьер-лиги. «Габала» и «Зиря» сами обратились в АФФА за помощью. В итоге «Габала» получит 1,5 млн манатов, а «Зиря» - 500 тысяч.

Также было решено выделить 300 тысяч манатов «Сумгаиту» и 200 тысяч – «Сабаилу».

При этом АФФА поставила ряд условий. Клубы, получившие финансовую помощь, должны продолжать проекты, связанные с детским футболом. Право на аудиторскую проверку потраченных средств остается за АФФА. Помимо этого, АФФА рекомендует не расходовать выделенные финансы на искусственное повышение зарплат и давать больше игрового времени кандидатам в молодежную сборную Азербайджана.

Также АФФА продолжит оказывать финансовую помощь клубам, выступающим в Первом дивизионе.