Ильхам Алиев выделил деньги на строительство и реконструкцию дорог

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гарамарьям - Исмаиллы - Шеки (134 км) - Ширинбулаг в Шекинском районе, сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Гарамарьям - Исмаиллы - Шеки (134 км) - Ширинбулаг, соединяющей пять населенных пунктов с населением три тысячи человек, из суммы, указанной в «Распределении средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)» на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана 12 миллионов манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Также сегодня президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реконструкции участка Огуз - Шеки автомобильной дороги Гарамарьям - Исмаиллы - Шеки.

Согласно распоряжению, с целью реконструкции участка Огуз - Шеки автомобильной дороги Гарамарьям - Исмаиллы - Шеки из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2020 год Резервного фонда президента Азербайджана Государственному агентству автомобильных дорог выделяются 10 миллионов манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении. Министерству экономики поручено предусмотреть при распределении расходов государственных капиталовложений в проекте государственного бюджета Азербайджана на 2021 год необходимые финансовые средства для завершения реконструкции автомобильной дороги.