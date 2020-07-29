Ильхам Алиев выделил средства на строительство школ в Габале и Шеки

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение в связи с мерами по строительству нового здания общеобразовательной школы в селе Зараган Габалинского района, сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, в целях строительства нового здания общеобразовательной школы на 528 ученических мест в селе Зараган Габалинского района из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2020 год Резервного фонда президента Азербайджана Министерству образования первоначально выделяются 1,5 миллиона манатов.

Кроме того, Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах в связи со строительством здания новой общеобразовательной школы в селе Текля Мирзабаба Гобустанского района.

В распоряжении говорится, что для строительства здания новой общеобразовательной школы на 132 ученических места в селе Текля Мирзабаба Гобустанского района из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2020 год Резервного фонда президента Азербайджана Министерству образования первоначально выделяется один миллион манатов.

Ильхам Алиев также подписал распоряжение в связи с мерами по строительству нового здания общеобразовательной школы в городе Шеки.

Согласно распоряжению, в целях строительства нового здания общеобразовательной школы на 960 ученических мест в городе Шеки из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2020 год Резервного фонда президента Азербайджана Министерству образования первоначально выделяются два миллиона манатов.