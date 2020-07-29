Кузен президента Узбекистана умер от коронавируса

По словам соседей покойного, директор базара заболел после того, как месяц назад провел обряд помолвки своей внучки. После выявления у Эгамбердиева смертельно опасного коронавируса он начал проходить лечение в домашних условиях, но после ухудшения состояния здоровья был госпитализирован в одну из больниц в Ташкенте.

В разговоре с журналистом издания одноклассник сына Нумана Эгамбердиева и один из сотрудников медицинского объединения Зааминского района подтвердили информацию о том, что Эгамбердиев умер от коронавируса и действительно являлся родственником президента Мирзияева.

По словам пожелавшего остаться неизвестным активиста в городке Даштабад, где жил Нуман Эгамбердиев, ныне покойный директор базара приходился сыном дяди отца президента Шавката Мирзияева.

«Покойный Нуман-ака был сыном дяди отца нашего президента. Несмотря на то, что ему было 69 лет, он выглядел очень молодо. Где-то месяц назад он провел помолвку своей внучки, которая должна выйти замуж за парня из Ташкента. Он считался у нас «большим человеком», поэтому, несмотря на карантин, количество гостей на помолвке его внучки превысило 200 человек. Из столицы тоже приехало немало гостей. Говорят, что вирусом Нуман-ака заразился от ташкентских гостей. Коронавирусом заразился и сын Нумана Эгамбердиева, но сейчас он уже выздоровел. А вот организм самого базаркома не выдержал», - сказал собеседник издания.

Один из врачей медицинского объединения Зааминского района, попросивший «Озодлик» не разглашать его имени, подтвердил информацию о том, что Нуман Эгамбердиев и его сын действительно заразились COVID-19 и проходили лечение в домашних условиях.

«До недавнего времени наш район входил в «зеленую зону» (зона, практически свободная от COVID-19 – ред.). Но после помолвки внучки Эгамбердиева проведенные тестирования выявили вирус у нескольких человек. Директор базара не стал ложиться в больницу и лечился в домашних условиях. Один из наших фельдшеров, делавший ему укол, тоже заразился вирусом. Еще одна из наших медсестер ходила к нему домой, чтобы делать уколы, но она не заразилась. Сын Эгамбердиева тоже заразился коронавирусом, но, так как он молодой, его организм справился с вирусом. Вчера он смог участвовать в похоронах своего отца», - сказал «Радио Свобода» медработник из Зааминского района.