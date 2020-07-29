Леонид Кравчук возглавил делегацию Украины на переговорах по Донбассу

По его словам, «время для отдыха не наступило». «Я принял решение — если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе — я буду это делать до последнего вздоха. Вот почему я и согласился», — сказал Кравчук.

29 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил Кравчуку заменить Кучму в переговорном процессе по поводу урегулирования конфликта в Донбассе.

Об уходе Кучмы из ТКГ стало известно 28 июля.