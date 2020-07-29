В Азербайджане выявлено 339 новых случаев заражения коронавирусом, 673 пациента вылечились, три человека скончались. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 31 560 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 25 168 пациентов вылечились, 441 - скончались, 5 951 - продолжают лечение в больницах особого режима.

За минувший период проведено 717 164 теста на коронавирус, в том числе 8 532 - за прошедшие сутки.