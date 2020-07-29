Вторая волна в Австралии показала: холода могут принести новые вспышки COVID-19

В Австралии сейчас зима, и рост числа заболевших в стране показывает «беспокоящую тенденцию», что последующие волны COVID-19 могут быть сильнее предыдущих, особенно когда условия благоприятны для заражения, пишет Bloomberg. Такими благоприятными условиями могут быть в том числе холода, когда люди прячутся от непогоды в закрытых пространствах.

Вторая волна коронавируса в Австралии становится сильнее, чем первая: в южном штате Виктория власти сегодня отчитались о 723 новых случаях заражения — это новый рекорд суточного прироста, включая период первой волны, которая началась в марте, пишет Forbes со ссылкой на Bloomberg.

Bloomberg отмечает, что пример Австралии может показать, как будет развиваться пандемия осенью и зимой в Европе и США.

«Весь мир и ВОЗ на нервах. Мы всегда говорили, что мир будет очень внимательно наблюдать, что происходит в Новой Зеландии и Австралии», — заявила агентству директор программы новых инфекционных заболеваний медицинской школы Duke-NUS в Сингапуре Линфа Вонг.

В Мельбурне, втором крупнейшем городе Австралии и столице штата Виктория, власти вернули ограничительные меры. Это произошло больше трех недель назад, карантин планировался на шесть недель, но теперь может быть продлен.

Несмотря на карантин и увеличенные объемы тестирования, суточный прирост числа заболевших ускорился до нескольких сотен почти за месяц. Сейчас в штате средняя температура составляет 13,5 градуса по Цельсию. На Викторию приходится больше 60% всех случаев в Австралии — больше, чем в более населенном Сиднее, в котором зима еще теплее.

Хотя специалисты еще спорят насчет того, какой в точности эффект оказывает температура на коронавирус, многие полагают, что инфекция будет развиваться как сезонный грипп, который обычно активируется к зиме и спадает с приходом весны.

Специалисты призывают страны Северного полушария принимать больше усилий по препятствованию распространению вируса, чтобы справиться до наступления холодов, заключает Bloomberg.