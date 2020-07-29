Трамп предложил перенести президентские выборы в США

Президент США Дональд Трамп предположил, что выборы в стране можно перенести, чтобы американцы смогли проголосовать в очной форме, а не по почте в связи с распространением коронавируса в стране.

«С универсальным голосованием по почте (не голосование по открепительному удостоверению, которое является хорошим) 2020 год (выборы в США) будет самым недостоверным и нечестным в истории. Это будет большим позором для США. Отложить выборы, пока люди не смогут правильно, надежно и безопасно голосовать?» - написал в Twitter президент, который в последнее время критикует голосование по почте.

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