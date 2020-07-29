Евгений Бай, спецкорр haqqin.az, Вашингтон 17:27

В Советском Союзе двумя наиболее популярными темами у лекторов общества «Знание» были «О любви и дружбе» и «Есть ли жизнь на Марсе?» Последняя тема приобрела комическое звучание после фильма Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». Там лектор «Общества по распространению» некто Никадилов, в исполнении несравненного Сергея Филиппова, приняв слишком много за воротник произнес гениальную фразу: «Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, это науке пока еще неизвестно. Наука еще не в курсе дел».

Но ученые с таким выводом согласиться не могут. 30 июля в США с мыса Канаверал был отправлен на Красную планету марсоход нового поколения, названный Perseverance («Настойчивость»). Размером с небольшой автомобиль, с шестью ногами, который обошелся разработчикам в 2,7 миллиарда долларов, он будет исследовать местность в районе кратера Джезеро, где, как предполагают ученые, могла протекать река и находилось глубокое озеро. Одна из главных целей марсохода, который должен совершить посадку на Марсе через полгода, где-то в феврале 2021 года, - поиски микроорганизмов, которые могли бы стать признаками того, что на планете когда-то, предположительно около 3 миллиардов лет назад, была жизнь. Как пишет Washington Post, «кризис поразил Землю, и человечество смотрит на Марс». По мнению столичного издания, в то время как США борются против пандемии коронавируса (и, добавим к этому, «культурной революции»), их сохраняющееся лидерство в исследовании Солнечной системы поможет поднять упавший национальный престиж. Хотя надо отметить, что это уже третья за нынешнее лето миссия такого рода - до этого ОАЭ в июле первыми в арабском мире отправили зонд к Марсу, и тогда же свой первый зонд запустил Китай.

Подготовка к запуску марсохода в Америке проходила в традиционной форме соревнования. О новой экспедиции было объявлено еще 5 марта, а до этого в течение семи месяцев американские школьники состязались в конкурсе на лучшее имя для нового ровера, в котором приняли участие 20 тысяч учащихся. Были отобраны 155 финалистов, победителем стал школьник 7-го класса из Вирджинии Алекс Мазер, написавший лучшее эссе для обоснования названия. Perseverance, убеждены американские конструкторы, является самым «мускулистым» и «самым умным» из всех марсоходов, который по всем параметрам превосходит предыдущую модель Curiosity («Любопытство»). На нем размещены 7 научных инструментов, как камер, так и чувствительных спектометров, которые будут стремиться «запеленговать» любое возможное движение и любой звук, а также метеостанция и впервые - дрон. В поисках следов жизни помогут образцы горных пород, которые будут доставлены в тщательно обработанных колбах на Землю. Даже при том, что пока никаких микроорганизмов на Марсе не обнаружено, любые прибывшие оттуда объекты могут вызвать последствия, которые могут оказаться еще более опасными, чем коронавирус.