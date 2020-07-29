На Земле дела плохи, поехали на Марс! наши подробности
В Советском Союзе двумя наиболее популярными темами у лекторов общества «Знание» были «О любви и дружбе» и «Есть ли жизнь на Марсе?» Последняя тема приобрела комическое звучание после фильма Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». Там лектор «Общества по распространению» некто Никадилов, в исполнении несравненного Сергея Филиппова, приняв слишком много за воротник произнес гениальную фразу: «Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, это науке пока еще неизвестно. Наука еще не в курсе дел».
Но ученые с таким выводом согласиться не могут. 30 июля в США с мыса Канаверал был отправлен на Красную планету марсоход нового поколения, названный Perseverance («Настойчивость»). Размером с небольшой автомобиль, с шестью ногами, который обошелся разработчикам в 2,7 миллиарда долларов, он будет исследовать местность в районе кратера Джезеро, где, как предполагают ученые, могла протекать река и находилось глубокое озеро. Одна из главных целей марсохода, который должен совершить посадку на Марсе через полгода, где-то в феврале 2021 года, - поиски микроорганизмов, которые могли бы стать признаками того, что на планете когда-то, предположительно около 3 миллиардов лет назад, была жизнь.
Как пишет Washington Post, «кризис поразил Землю, и человечество смотрит на Марс». По мнению столичного издания, в то время как США борются против пандемии коронавируса (и, добавим к этому, «культурной революции»), их сохраняющееся лидерство в исследовании Солнечной системы поможет поднять упавший национальный престиж. Хотя надо отметить, что это уже третья за нынешнее лето миссия такого рода - до этого ОАЭ в июле первыми в арабском мире отправили зонд к Марсу, и тогда же свой первый зонд запустил Китай.
Подготовка к запуску марсохода в Америке проходила в традиционной форме соревнования. О новой экспедиции было объявлено еще 5 марта, а до этого в течение семи месяцев американские школьники состязались в конкурсе на лучшее имя для нового ровера, в котором приняли участие 20 тысяч учащихся. Были отобраны 155 финалистов, победителем стал школьник 7-го класса из Вирджинии Алекс Мазер, написавший лучшее эссе для обоснования названия.
Perseverance, убеждены американские конструкторы, является самым «мускулистым» и «самым умным» из всех марсоходов, который по всем параметрам превосходит предыдущую модель Curiosity («Любопытство»). На нем размещены 7 научных инструментов, как камер, так и чувствительных спектометров, которые будут стремиться «запеленговать» любое возможное движение и любой звук, а также метеостанция и впервые - дрон. В поисках следов жизни помогут образцы горных пород, которые будут доставлены в тщательно обработанных колбах на Землю. Даже при том, что пока никаких микроорганизмов на Марсе не обнаружено, любые прибывшие оттуда объекты могут вызвать последствия, которые могут оказаться еще более опасными, чем коронавирус.
Одновременно американские ученые позаботились и о том, чтобы не занести на Красную планету земные бактерии. Сам марсоход, по требованию соглашения о планетарной защите, которую подписали все государства, исследующие космос, прошел процесс стерилизации. Во время сборки ровер, сообщили в NASA, был тщательно обработан спиртом, а парашют и тепловая защита были нагреты до 110 градусов Цельсия, что должно было уничтожить все возможные микробы.
Похоже, о безопасности инопланетных тел американцы беспокоятся больше, чем о здоровье и жизни граждан своей страны, которых из-за непродуманных хаотичных мер властей подвергли испытанию коронавирусом.
Но вернемся к Марсу. Перед предыдущим марсоходом Curiosity и не ставилась амбициозная задача обнаружить жизнь на этой планете. Его главной целью было определить, были ли вообще на Марсе когда-либо условия для существования жизни. И за три года своей работы он предоставил ученым важные свидетельства того, что жизнь там могла быть. Марсоход обнаружил, что озера на Марсе когда-то были теплыми и пригодными для существования жизни, пишет журнал Science.
Эти свидетельства лишь усилили догадки исследователей после того, как после долгих поисков предыдущий марсоход нашел газ метан, который на Земле вырабатывают живые микроорганизмы. Метан найден в микроскопических количествах. И, как пишут ученые в Science, это может быть свидетельством того, что некие микроорганизмы находятся под поверхностью планеты и взаимодействуют с окружающей средой лишь эпизодически.
Марсианских загадок множество. И вероятно, что новый марсоход за два года своей работы, даже если и не ответит на главный вопрос - есть ли, черт побери, жизнь на Марсе, разгадает хотя бы часть этих загадок. Главное, чтобы за это время жизнь не остановилась на планете Земля из-за бесчисленных ошибок человечества, жутких капризов испорченного нами климата и неспособности государств и народов договориться между собой.