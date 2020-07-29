Заур Расулзаде, отдел политики 17:38

Три граничащие друг с другом страны - Литва, Польша и Украина - создают свою организацию, предварительное название которой – «Люблинский треугольник». Цель нового альянса - углублении взаимоотношений между странами-соседями. В знак заключения договора министры иностранных Литвы - Линас Линкявичюс, Польши - Яцек Чапутович и Украины - Дмитрий Кулеба посетили многонациональную литовско-польско-украинскую военную бригаду LITPOLUKRBRIG. В ходе встречи глава МИД Польши заявил, что благодаря введению определенных механизмов сотрудничества трех государств стало возможным реализовывать «цели по устойчивому участию в развитии Восточного партнерства, эффективной борьбе с пандемией коронавируса, поддержке европейских и евроатлантических устремлений Украины и связей этой страны с Инициативой трех морей».

Польский глава внешнеполитического ведомства также добавил, что министры договорились регулярно встречаться, и не исключил, что сотрудничество может распространиться на другие государственные институты. Вместе с тем все три страны подтвердили желание углублять и расширять украинско-польско-литовское сотрудничество между вооруженными силами как на двустороннем, так и на трехстороннем уровне, а также использовать в полной мере соответствующие возможности, созданные в рамках НАТО. Отметим, что бригада трехполкового состава LITPOLUKRBRIG была создана в сентябре 2014 года. Штаб-квартира интернационального соединения находится в польском Люблине (отсюда и название новой организации. Бригада предназначена для участия в международных миротворческих и гуманитарных операциях (в том числе проводимых под эгидой Евросоюза, ООН и НАТО). В состав LITPOLUKRBRIG входят три батальона и спецподразделения от Литвы, Польши и Украины. Министры поддержали и стремление Украины к членству в НАТО. Предоставление Украине Плана действий по членству должно стать следующим шагом в этом направлении, считают они, подчеркнув, однако, что присоединение Украины, а затем и Грузии к Североатлантическому блоку может вызвать сильные противоречия не только на постсоветском пространстве, но и в мире.