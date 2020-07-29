Три постсоветских государства воссоздают Литовскую Русь наши подробности
Три граничащие друг с другом страны - Литва, Польша и Украина - создают свою организацию, предварительное название которой – «Люблинский треугольник». Цель нового альянса - углублении взаимоотношений между странами-соседями.
В знак заключения договора министры иностранных Литвы - Линас Линкявичюс, Польши - Яцек Чапутович и Украины - Дмитрий Кулеба посетили многонациональную литовско-польско-украинскую военную бригаду LITPOLUKRBRIG. В ходе встречи глава МИД Польши заявил, что благодаря введению определенных механизмов сотрудничества трех государств стало возможным реализовывать «цели по устойчивому участию в развитии Восточного партнерства, эффективной борьбе с пандемией коронавируса, поддержке европейских и евроатлантических устремлений Украины и связей этой страны с Инициативой трех морей».
Польский глава внешнеполитического ведомства также добавил, что министры договорились регулярно встречаться, и не исключил, что сотрудничество может распространиться на другие государственные институты.
Вместе с тем все три страны подтвердили желание углублять и расширять украинско-польско-литовское сотрудничество между вооруженными силами как на двустороннем, так и на трехстороннем уровне, а также использовать в полной мере соответствующие возможности, созданные в рамках НАТО.
Отметим, что бригада трехполкового состава LITPOLUKRBRIG была создана в сентябре 2014 года. Штаб-квартира интернационального соединения находится в польском Люблине (отсюда и название новой организации. Бригада предназначена для участия в международных миротворческих и гуманитарных операциях (в том числе проводимых под эгидой Евросоюза, ООН и НАТО). В состав LITPOLUKRBRIG входят три батальона и спецподразделения от Литвы, Польши и Украины.
Министры поддержали и стремление Украины к членству в НАТО. Предоставление Украине Плана действий по членству должно стать следующим шагом в этом направлении, считают они, подчеркнув, однако, что присоединение Украины, а затем и Грузии к Североатлантическому блоку может вызвать сильные противоречия не только на постсоветском пространстве, но и в мире.
Комментируя haqqin.az заявления министров иностранных дел трех стран в связи с созданием нового блока «Люблинский треугольник» украинский политолог Владимир Фесенко отметил, что и в Украине и в Литве помнят о великом княжестве Литовском, «где когда-то был то ли прарусский, то ли древнеславянский, то ли древнерусский язык, который использовался официально».
«Позднее туда влились и поляки. Это была большая конфедерация, куда входили и южнорусские княжества, располагавшиеся на территории Белоруссии. Но это древняя история. Нынешнее сотрудничество - способ преодоления политических и исторических противоречий. Между Польшей и Украиной стояли достаточно острые и непростые проблемы. То же самое касается поляков и литовцев. Факт военного сотрудничества между ними показывает, что они могут их преодолевать перед лицом общей угрозы.
На уровне этого батальона отрабатывается модель присоединения Украины к НАТО. Пока с отдельными странами блока, а в перспективе в более масштабных формах. Но практическая сторона тоже присутствует. Как я упомянул, был опыт военного сотрудничества в реальной военной обстановке. Будем надеяться, что конфликт на востоке прекратиться», - заявил В.Фесенко.
В перспективе, считает политолог, батальон LITPOLUKRBRIG может участвовать в миротворческих операциях в других частях мира, и такой опыт уже был. На практике, подчеркивает он, это пригодится. «Отработка взаимодействия, военных практик, которые используются в странах НАТО, важно для военного реформирования на Украине. Это полезно даже с политической точки зрения», - уверен Фесенко.
Создание региональных военных союзов как важную инициативу приветствует и украинский политический обозреватель Владимир Копчак.
«Считаю это одним из правильных решений официального Киева. - сказал он haqqin.az. - В разгар геополитических противостояний подобные союзы имеют важное значение. Такие военные союзы, как Баку и Анкары, а теперь и Киева, Варшавы и Вильнюса являются значимыми элементами безопасности наших стран. Но в отношениях с союзниками стоит всегда помнить - помогают тем, кто сам хочет и готов себе помочь».
Иного мнения российский политолог Сергей Михеев, в категоричной форме заявивший, что, используя в качестве предлога кризис на Украине, НАТО значительно активизировала свою деятельность в этом регионе, «не скрывая антироссийской направленности предпринимаемых мер».