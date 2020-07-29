Раскрыта тайна северокорейских «лодок-призраков» у берегов Японии
Многие знают легенду о «Летучем голландце» и других кораблях без экипажа, которые можно время от времени встречать на просторах Мирового океана. Такие суда в последние годы стали часто появляться у берегов Японии.
Как сообщает CNN, с 2015 года здесь были замечены или выброшены на берег волнами около 600 таких «призраков». При этом на борту, как правило, находились тела мертвых членов корабельной команды. С самого начала таких случаев было известно, что это были рыбацкие лодки.
Вначале сам факт выброшенных на сушу суденышек с трупами был загадкой для властей Страны восходящего солнца. Но сегодня есть гораздо больше информации на эту тему. Международная организация Global Fishing Watch располагает данными о том, что практически все рыбацкие лодки, прибившиеся к берегу, из Северной Кореи. Организация установила, что северокорейские рыбаки вели лов в водах своей страны, но были изгнаны катерами из Китая, которые появились там нелегально.
Согласно санкциям Совета Безопасности ООН, ловить рыбу представителям других стран в водах КНДР запрещено. Однако уже в 2017 году было зафиксировано аж 900 случаев нелегального лова морских богатств, в 2018-м — 700.
И китайцы сознательно игнорируют этот запрет. Морские ресурсы — важная часть национального рациона у всех народов, живущих в регионе южноазиатских морей. И борьба за них, возникшая очень давно, со временем только усиливается. Причем китайские браконьеры не гнушаются откровенно силовыми методами, чтобы потеснить конкурентов, даже в чужих водах.
Представитель Global Fishing Watch Чжэюн Парк в интервью CNN сказал:
- Это самый большой известный случай, когда суда из одной страны проводят незаконный лов в водах другой.
Северокорейские лодки именно потому были вытеснены более мощными китайскими судами из северокорейских вод. Но чтобы потом попасть к берегам Японии, рыбацкие плавсредства должны были преодолеть расстояние в 1 000 километров. В большинстве таких случаев дрейфа все заканчивалось гибелью экипажа.
По мнению представителя Globl Fishing Watch, высокая смертность северокорейских рыбаков, которые не возвращаются с морского лова, приводит к тому, что на берегах КНДР появились так называемые «деревни вдов». На него ссылается RadioZET.pl.
А власти Японии призывают руководителей приморских префектур и местных жителей проявлять осторожность при обнаружении лодок или их остатков.
Японское море отделяет берега префектуры Акита Страны восходящего солнца, где не раз случалось такое, от береговой линии Северной Кореи. Еще здесь бывали случаи задержания японской полицией рыбаков из коммунистического государства, которым удалось выжить в бурных волнах и прибиться к заветному, хоть и чужому берегу.
Судьба этих несчастных, если их выдадут властям КНДР, скорее всего, будет незавидной. Там их «путешествие» могут признать побегом и сурово наказать. А рыбаки всего лишь пытались добыть средства для существования семьи.