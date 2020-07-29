Раскрыта тайна северокорейских «лодок-призраков» у берегов Японии

Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 17:50

Многие знают легенду о «Летучем голландце» и других кораблях без экипажа, которые можно время от времени встречать на просторах Мирового океана. Такие суда в последние годы стали часто появляться у берегов Японии. Как сообщает CNN, с 2015 года здесь были замечены или выброшены на берег волнами около 600 таких «призраков». При этом на борту, как правило, находились тела мертвых членов корабельной команды. С самого начала таких случаев было известно, что это были рыбацкие лодки.

Вначале сам факт выброшенных на сушу суденышек с трупами был загадкой для властей Страны восходящего солнца. Но сегодня есть гораздо больше информации на эту тему. Международная организация Global Fishing Watch располагает данными о том, что практически все рыбацкие лодки, прибившиеся к берегу, из Северной Кореи. Организация установила, что северокорейские рыбаки вели лов в водах своей страны, но были изгнаны катерами из Китая, которые появились там нелегально. Согласно санкциям Совета Безопасности ООН, ловить рыбу представителям других стран в водах КНДР запрещено. Однако уже в 2017 году было зафиксировано аж 900 случаев нелегального лова морских богатств, в 2018-м — 700. И китайцы сознательно игнорируют этот запрет. Морские ресурсы — важная часть национального рациона у всех народов, живущих в регионе южноазиатских морей. И борьба за них, возникшая очень давно, со временем только усиливается. Причем китайские браконьеры не гнушаются откровенно силовыми методами, чтобы потеснить конкурентов, даже в чужих водах. Представитель Global Fishing Watch Чжэюн Парк в интервью CNN сказал: - Это самый большой известный случай, когда суда из одной страны проводят незаконный лов в водах другой. Северокорейские лодки именно потому были вытеснены более мощными китайскими судами из северокорейских вод. Но чтобы потом попасть к берегам Японии, рыбацкие плавсредства должны были преодолеть расстояние в 1 000 километров. В большинстве таких случаев дрейфа все заканчивалось гибелью экипажа.