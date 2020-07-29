МИД РФ: Москва и Анкара предметно обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе

В России с большой тревогой восприняли недавнее обострение ситуации на границе Азербайджана и Армении. Об этом заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил в четверг на брифинге.

«Убеждены, что многолетний нагорно-карабахский конфликт, как и любые другие разногласия на международной арене, необходимо решать исключительно мирными средствами, путем дипломатических переговоров. Нашу позицию неизменно разделяют сопредседатели МГ ОБСЕ – США и Франция, а также ООН, СНГ и в других международных организациях», - заявил российский дипломат, отвечая на вопрос, есть ли взаимопонимание между Москвой и Анкарой или общие взгляды на вопрос урегулирования карабахского конфликта.

По его словам, российское руководство предпринимает все необходимые усилия для недопущения дальнейшей эскалации, в том числе посредством оперативного взаимодействия с ключевыми партнерами в регионе.

Зайцев отметил, что в ходе недавних телефонных переговоров с турецкой стороной как на уровне лидеров стран, так и на уровне глав МИД была предметно обсуждена ситуация в Закавказье, в частности, нагорно-карабахское урегулирование.

«Обоюдно констатировали озабоченность опасным развитием ситуации в регионе. Россия и Турция исходят из безальтернативности политико-дипломатического решения имеющихся проблем на основе принципов международного права в интересах народов Азербайджана и Армении», - сказал он.

По его словам, Россия настроена и впредь совместно с партнерами, в том числе и с Турцией, работать в целях купирования нового витка напряженности, стабилизации общей обстановки в Закавказье, активно содействовать налаживанию политического диалога между Ереваном и Баку.