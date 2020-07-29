Нефть пошла вниз

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила снижение и опустилась до $41,72 за баррель, это на 5,38% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, сообщает ТАСС.

В настоящее время нефть замедлила снижение, торгуется на уровне $42 за баррель, это на 4,08% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Цена нефти сорта WTI снижается на 4,7% - до $39,33 за баррель.

Сегодня утром стоимость Brent составляла $43,68 за баррель, сентябрьские фьючерсы WTI — на $0,09, до $41,18.