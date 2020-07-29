В Иордании больше 826 человек госпитализированы с пищевым отравлением и пятилетний мальчик умер после того, как в ресторане под Амманом поели шаурмы из испортившегося мяса. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на местные СМИ.

Огромное число потерпевших они объяснили тем, что ресторан предлагал шаурму с большой скидкой. Владелец ресторана и еще два человека задержаны.

Первые случаи отравления были отмечены вечером в понедельник. У погибшего ребенка остановилось сердце, и врачи не успели его спасти, пишет Интерфакс.

В последние дни в Аммане установилась жара, температура превышает 40 градусов. Проверка выявила, что мясо, которое пошло на шаурму, не хранилось в холодильнике и в нем развелись опасные для здоровья бактерии.