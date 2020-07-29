Ранее белорусское госагентство Белта сообщило, что под Минском задержаны 32 боевика иностранной частной компании Вагнер, еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

"Россияне, прибывшие в санаторий "Белорусочка" под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из Национального аэропорта столицы республики, направляясь транзитом в третью страну. Они намеревались вылететь из Минска в Стамбул 25 июля и не полагали находиться в республике сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси", - говорится в заявлении Мезенцева, опубликованном на сайте посольства.

При этом причины, по которой российские наемники направлялись в Стамбул, посол не указал.