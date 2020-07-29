Ильхам Алиев властям Армении: «Попробуйте признать независимость «НКР»! Вот только попробуйте!»

«Мне недавно доложили, что премьер-министр Армении выдвинул перед Азербайджаном семь условий. Считаю, что любой разумный человек понимает, что ни одно из этих условий неприемлемо». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии регионального центра ASAN xidmət в Балакене.

«Одним из условий является то, чтобы Азербайджан вел переговоры с сепаратистской «Нагорно-карабахской республикой». Это невозможно. Мы неоднократно заявляли об этом. Потому, что нет никакой «Нагорно-карабахской республики». Такую «республику» никто не признает. Если у Армении хватит смелости, пусть признает «Нагорно-карабахскую республику». Я говорю. Власти Армении, признайте ее. Признайте сегодня, если не признаете, значит боитесь. Идите и возьмитесь за ум. С преступным криминальным режимом никаких переговоров проводиться не будет. Поэтому они изначально должны понять, что это совершенно неприемлемо. Другие условия тоже похожи на эту. Выдвигая неприемлемые условия, Армения фактически уничтожает переговорный процесс и хочет поменять формат переговоров. Потому что переговоры ведутся между Азербайджаном и Арменией.

Это открытая позиция Минской группы и ее сопредседателей. Это позиция неоднократно доводилась до них как официально, так и за закрытыми дверями. Но посмотрите на них, снова выдвигают это условие, что Азербайджан должен вести переговоры с «Нагорно-карабахской республикой». «Нагорно-карабахской республики» нет. Пусть армянский народ не занимается самообманом. Мы отвергаем и другие условия и выбрасываем эту бумагу в мусорный ящик. Но пусть армянский народ хорошо подумает. Если они и дальше хотят жить как заложники преступников, то пусть закрывают глаза на глупые и опасные шаги нынешних властей. В 1998-2018 гг. армянский народ был заложником преступного и криминального режима. А теперь они заложники режима Сороса», - сказал президент.

Ильхам Алиев отметил, что армяне должны понять, что мира не будет, если вооруженные силы не покинут азербайджанские земли.

«Пока не поздно, армянские вооруженные силы должны покинуть наши земли. Этого требуют международное право, четыре резолюции Совбеза ООН. Армянские вооруженные силы должны немедленно и без предварительных условий покинуть азербайджанские земли. Этого требует историческая правда. Потому что Нагорный Карабах – наша историческая земля. Премьер-министр Армении говорит, что «Нагорный Карабах – это Армения». О каких переговорах после этого может идти речь? Основная суть переговоров заключается в том, чтобы были освобождены оккупированные территории. Мы должны вести переговоры вокруг этого. Мы никогда не вели переговоров о предоставлении независимости «Нагорно-карабахской республике». Никогда! Это никогда не было предметом переговоров. Я вообще никогда не говорил и не думаю говорить об этом. Мы ведем переговоры о том, когда и в какой последовательности будут освобождены оккупированные территории. Если премьер-министр Армении говорит, что «Нагорный-карабах – это Армения», если он говорит, что «мы хотим вести переговоры с Нагорно-карабахской республикой», то значит, уничтожает переговорный процесс. Перед этими семью условиями я ставлю одно условие - армянские вооруженные силы должны быть выведены со всех оккупированных территорий Азербайджана, должна быть восстановлена территориальная целостность Азербайджан, граждане Азербайджана должны вернуться на свои родные земли. Это мое условие и советую, чтобы они приняли это условие. Мы вернемся на свои родные земли, и мы создадим центры ASAN в наших оккупированных сегодня городах. В этих центрах будет работать наша молодежь. Мы восстановим разрушенные армянскими вандалами города, исторические и культурные центры, и будем жить на своей земле. Нам не нужны земли других стран, но и свои земли мы никому не отдадим», - сказал Ильхам Алиев.