Суд отказался рассекретить сталинских прокуроров

Тверской суд Москвы отказался рассекретить имена 11 прокуроров времен правления Иосифа Сталина, действовавших во времена Большого террора в составе троек НКВД. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Такое решение было принято после рассмотрения иска общества «Мемориал» к Генпрокуратуре России. Историки пытались получить информацию о советских прокурорах для исторического справочника с биографиями всех членов троек. «Мемориал» готовит эту книгу совместно с Российским государственным архивом социально-политической истории, Государственным архивом РФ и Центральным архивом ФСБ.

Генпрокуратура отказалась предоставить историкам информацию, сославшись на закон «О персональных данных», где сказано, что информацию о человеке запрещается раскрывать третьим лицам без его согласия или согласия наследников.

«Аргумент прокуратуры в том, что мы будем распространять сведения, порочащие людей. Но суть истории — фиксировать все поступки», — отметила юрист «Мемориала» Марина Агальцова. К тому же закон «О персональных данных» позволяет публиковать сведения для осуществления научной деятельности и для достижения общественно значимых целей.

«С момента создания запрошенных сведений прошло уже более 75 лет, что позволяет получить доступ даже к документам, содержащим сведения о личной и семейной тайне гражданина, по закону "Об архивном деле". А такая тайна по уровню охраны находится на более высоком уровне, чем персональные данные», — указала Агальцова.