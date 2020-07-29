Над Черным морем перехватили два самолета-разведчика США

Российский Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию Национального центра управления обороной.

Истребитель приблизился на безопасное расстояние к самолетам США, после они удалились от российской границы. Нарушения границы не было.

Ранее российские истребители поднимались на перехват самолета-разведчика ВВС Норвегии над Баренцевом морем и самолетов-разведчиков и беспилотника ВВС США над Черным морем. Нарушения госграницы России также не было.