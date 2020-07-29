Ильхам Алиев: «Нынешняя власть в Армении - агенты Сороса»
Как члены ОДКБ могут поддержать нынешнее руководство Армении? Ни для кого не секрет, что нынешнее руководство Армении состоит из людей, находящихся под влиянием фонда Сороса. Достаточно просто взглянуть на их биографии. Сегодня большинство людей, работающих в правительстве Армении, в парламенте, в судебной власти и на других важных должностях, были сотрудниками фонда Сороса и близких ему организаций. Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии регионального центра ASAN xidmət в Балакене.
«Очевидно, что произошедшая в Армении «революция» была очередной провокацией Сороса и приближенных к нему кругов. Да, армянский народ ненавидел предыдущую власть и не скрывал этого. Предыдущая власть в Армении была достойна ненависти. Но пришедшая на смену группировка не сильно отличается от предыдущей власти. Не случайно, что фонд Сороса недавно выделил Армении 600 тысяч долларов для борьбы с пандемией. Какой еще стране они оказали финансовую помощь? Ни одной стране на постсоветском пространстве. Они оказали помощь Азербайджану? Нет. В Азербайджане не осталось и следа от фонда Сороса. Потому что они занимались здесь провокациями и отравляли умы молодежи. Они хотели поднять молодежь против своего государства. Поэтому с ними было покончено. Но они широко развернули крылья в Армении и не скрывают этого. Это открытое пожертвование. Мы знаем, что нынешнее руководство Армении получает деньги из фонда Сороса, является их агентом и выполняет их заказы. Поэтому сегодня фонд Сороса открыто пожертвовал руководству Армении 600 тысяч долларов», - сказал Ильхам Алиев.