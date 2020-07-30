Задержан глава Дербентского района Фуад Шихиев

Следователи задержали исполняющего обязанности главы Дербентского района Дагестана Фуада Шихиева по подозрению в организации преступной группы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

Собеседник агентства рассказал, что банда занималась хищением и продажей земельных участков. Ущерб от действий группировки составил 200 миллионов рублей.

Шихиева задержали после завершения обысков и опросов. В ближайшие дни ему будет избрана мера пресечения.