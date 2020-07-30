Нефтяной гигант недосчитался миллиардов долларов

Прибыль Royal Dutch Shell во втором квартале упала на 82 процента на фоне пандемии коронавируса и снижения цен на нефть. Нефтяной гигант недосчитался 18,1 миллиарда долларов. Отчет опубликован на сайте компании.

Англо-голландская компания заявила, что убыток превысил 18 миллиардов за второй квартал. Стоимость нефтегазовых активов Shell с учетом падения цен на ископаемое топливо снизилась на 16,8 миллиарда долларов. Дополнительно компания списала 4,7 миллиарда долларов по принадлежащей ей доле в месторождениях в Нигерии.

Shell ожидает низкие цены на нефть и газ в течение следующих 30 лет. Компания прогнозирует 35 долларов за баррель нефти марки Brent в нынешнем году, 40 долларов — в 2021 году, и 50 долларов — в 2022-м. Акции Shell упали почти на 2 процента 30 июля после публикации отчета.