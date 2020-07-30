Раскрыта тайна Стоунхенджа

Ученые установили происхождение камней, расположенных в центре Стоунхенджа. Данные были опубликованы в Journal of Archaeological Science.

Так, Стоунхендж состоит из двух основных типов камней: самых больших, найденных в той же местности, и более маленьких или «голубых», обнаруженных довольно далеко от памятника. Ученые узнали, откуда именно были доставлены эти камни.

Оказалось, что камни перемещали по земле по тому же пути, где сейчас проходит шоссе A40, соединяющее Уэльс и Лондон. Согласно анализу химического состава, большинство камней песчаника, из которых построен известный памятник, имеют общее происхождение — они были доставлены из лесной местности Уэст Вудс примерно в 25 километрах к северу от Стоунхенджа. Это также подтверждает теорию о том, что камни были перевезены в Стоунхендж примерно в одно и то же время.