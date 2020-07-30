В Польше обезглавили памятник Рокоссовскому
На западе Польши с мемориального кладбища в Легнице исчезла скульптура советского и польского маршала Константина Рокоссовского, передает местный портал fakty.lca.pl.
"Инцидент произошел в ночь со среды на четверг. Неизвестные украли с муниципального кладбища скульптуру маршала Константина Рокоссовского", – говорится в сообщении.
В материале поясняется, что скульптура была частью открытой экспозиции музея, расположенного на кладбище красноармейцев.
Позднее обезглавленную скульптуру нашли на одной из улиц Легницы.