Иран согласился на компенсацию за сбитый Boeing

Тегеран согласен на выплату компенсаций в связи с авиакатастрофой с украинским пассажирским самолетом в начале 2020 года, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Ранее сообщалось о переговорах между Украиной и иранской делегацией в Киеве по поводу компенсации за сбитый в январе под Тегераном Boeing "Международных авиалиний Украины".

"Иран согласился выплатить компенсации за самолет, однако реализация этого вопроса займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", - цитирует агентство IRNA слова Мусави, прокомментировавшего переговоры с Украиной по пассажирскому самолету.