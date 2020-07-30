Ученые нашли неожиданную причину бессонницы

Нарушения сна могут возникать по причине нехватки в организме человека кальция и витамина D3. К такому выводу пришли эксперты, которых цитирует Cursorinfo.

Специалисты провели исследование с участием примерно 2 тысяч человек с нарушением сна. Выяснилось, что большинство проводят время в закрытых помещениях — им не достается необходимого количества ультрафиолетовых лучей и витамина D. Добровольцам был предложен курс лечения с витамином D3, после чего у большинства сон пришел в норму.

Чтобы хорошо высыпаться, концентрация кальция в организме тоже должна быть в норме. Для этого можно просто выпивать стакан молока перед сном, уверены эксперты. Они советуют включить в рацион продукты, обогащенные кальцием и витамином D3, а также совершать прогулки пешком и принимать солнечные ванны.