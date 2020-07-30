Левон Аронян считает себя воспитанником бакинской школы шахмат Интересное признание
Генеральный директор Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Эмиль Сутовский посвятил большой пост бакинской шахматной школе и ее воспитанникам. Рассказав о некоторых ярких шахматистах и шахматистках, родившихся и выросших в Азербайджане, Эмиль также поделился неожиданным признанием Левона Ароняна. Армянский гроссмейстер, не имея никакого отношения к Баку, тоже считает себя воспитанником бакинской школы шахмат.
«Начну с места в карьер. За последние полвека ни один город в мире не дал столько выдающихся шахматистов, как Баку, - написал гендиректор ФИДЕ в своем Фейсбуке. - За слова отвечаю. Каспаров, Раджабов, Мамедьяров, Гашимов, Акопян... Останавливаюсь, ибо так можно и до себя дойти (гроссмейстер Сутовский, ныне гражданин Израиля, тоже родился и вырос в Баку – Ред.). Да, можно уточнить, что Мамедьяров из Сумгаита (города-спутника Баку), что Акопян и Сутовский уехали, будучи очень сильными юношами, но главные успехи их были впереди. Но речь о бакинской шахматной школе и, безусловно, все вышеперечисленные к ней принадлежат. А чем всегда отличалась бакинская школа? Сплавом классического направления и искрометного южного темперамента.
Все начиналось с Макогонова. Владимир Андреевич - один из сильнейших игроков Союза. Тонкий позиционный игрок, который никогда не занимался шахматами профессионально. Заняв пятое место в первенстве Союза 1927 года, он 20 лет котировался как один из сильнейших игроков страны, и в ответственнейшем матче СССР - США (1945 год) ему доверили место в основном составе. Много лет работал со Смысловым, но очень много мудрости привил бакинским шахматистам, помогая самым ярким звёздам: Багирову, Затуловской, юному Каспарову. Макогонов - классик и теоретик. Настоящий фундамент бакинской школы. Во многом благодаря ему бакинская школа не признавала концепции трудных/некорректных дебютов или ловушечных вариантов. Играли правильно, но с южным задором».
Вспоминая о Султане Халилбейли, Сутовский называет его талантливейшим мастером и сожалеет о нелепой смерти в 35 лет.
«Султан был первым шахматным мастером-азербайджанцем: ярким и темпераментным. Настоящий самородок. Помимо шахмат, он очень здорово играл в шашки, и мой отец вспоминает, как они многократно играли блиц-матчи шахматы-шашки, и Султан лишь немного уступал в шашках (хотя отец был уже на пороге выполнения мастера), а в шахматах отец набирал примерно очко из пяти, получая фигуру форы. Халилбейли не оставил за собой учеников, но его колоритная личность была на слуху еще многие годы после кончины.
60-е годы - это время Багирова. Бакинский мастер, включенный в финал первенства Союза-1960 в последний момент, занимает четвертое место и получает гроссмейстерский балл. Тончайший позиционный шахматист. Ему трудно было совершенствоваться - рядом не было игроков сопоставимого уровня, да еще и жилищные условия были весьма скромны».
Следующей яркой звездой, по словам автора, станет Каспаров, но до того будет целое поколение замечательных тренеров, которые и приведут к невероятным результатам конца 20-го века.
«Олег Исаакович Приворотский, Александр Иванович Шакаров, Валерий Суренович Цатурян, Александр Арифович Асланов, Наум Семенович Улановский... Я тут перечислил лишь тех выдающихся тренеров, с которыми мне довелось позаниматься (с Шакаровым и Улановским совсем немного), но которые не только были замечательными специалистами, но буквально жили своими учениками. Потому-то неудивительно, что вначале поколение Каспарова (а кроме него отмечу Эльмара Магеррамова, игрока высочайшего гроссмейстерского класса, стабильно входившего в топ-100), а затем уже на волне успехов Каспарова, более молодое поколение, перехватившее эстафетную палочку.
Успехи в женских шахматах дополняли картину. После Затуловской - третьей шахматистки мира в 60-х, был перерыв, но в 80-ых последовал новый взлет. Айнур Софиева из маленького Гаха под чутким руководством Асланова стала чемпионкой мира среди девушек, а потом вошла в топ-10 в мире. Фируза Велиханлы, ученица Салмана Сулейманова, стала гроссмейстером...
Я не случайно называю имена тренеров. Именно во многом их заслуга в том, что бакинская школа продолжала жить. И это не только касалось бывших бакинцев (хотя бывших не бывает). Мне бы хотелось вспомнить еще многих, но где-то надо останавливаться. Радует, что те, с кем я играл в детстве, теперь уже сами почитаются за мэтров. К примеру, Левон Аронян мне сказал (и разрешил процитировать), что считает себя в большой мере воспитанником бакинской школы, ибо многолетний его тренер, выступающий уже много лет за США гроссмейстер Мелик Хачиян, тоже родом из Баку, и вот этот особый сплав классики и искрометности весьма характерен.
А мои сверстники Анар Аллахвердиев и Фарид Аббасов готовят уже совсем юных звезд, из года в год берущих медали на мировых юношеских первенствах, и не только».
Эмиль Сутовский считает, что и прошлые, и нынешние успехи уроженцев Азербайджана стали возможны благодаря отношению к шахматам болельщиков и властей.
«Что тут говорить - это крайне важно. Баку принимал дважды финалы Союза. А начиная с 80-х годов было сделано очень многое для шахматистов - и это не могло не сказаться на результатах. Проводились международные турниры, решались жилищные проблемы, а первый компьютерный класс появился в республиканской шахматной школе аж в 1986 году! Этот текст - не панегирик. Это - дань уважения, прежде всего тем людям, которые сделали многое для нашей любимой игры (и для меня лично). И это слова благодарности тем, кто продолжает это делать и сейчас.
Иные времена, иные нравы. Меняются люди, меняются шахматы. Но мне кажется, что традиции бакинской школы и отношение к шахматам в Азербайджане позволят нашей игре всегда оставаться по-настоящему любимой и почитаемой на берегах Каспия».