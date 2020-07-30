Отдел спорта 01:34

Генеральный директор Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Эмиль Сутовский посвятил большой пост бакинской шахматной школе и ее воспитанникам. Рассказав о некоторых ярких шахматистах и шахматистках, родившихся и выросших в Азербайджане, Эмиль также поделился неожиданным признанием Левона Ароняна. Армянский гроссмейстер, не имея никакого отношения к Баку, тоже считает себя воспитанником бакинской школы шахмат.

«Начну с места в карьер. За последние полвека ни один город в мире не дал столько выдающихся шахматистов, как Баку, - написал гендиректор ФИДЕ в своем Фейсбуке. - За слова отвечаю. Каспаров, Раджабов, Мамедьяров, Гашимов, Акопян... Останавливаюсь, ибо так можно и до себя дойти (гроссмейстер Сутовский, ныне гражданин Израиля, тоже родился и вырос в Баку – Ред.). Да, можно уточнить, что Мамедьяров из Сумгаита (города-спутника Баку), что Акопян и Сутовский уехали, будучи очень сильными юношами, но главные успехи их были впереди. Но речь о бакинской шахматной школе и, безусловно, все вышеперечисленные к ней принадлежат. А чем всегда отличалась бакинская школа? Сплавом классического направления и искрометного южного темперамента. Все начиналось с Макогонова. Владимир Андреевич - один из сильнейших игроков Союза. Тонкий позиционный игрок, который никогда не занимался шахматами профессионально. Заняв пятое место в первенстве Союза 1927 года, он 20 лет котировался как один из сильнейших игроков страны, и в ответственнейшем матче СССР - США (1945 год) ему доверили место в основном составе. Много лет работал со Смысловым, но очень много мудрости привил бакинским шахматистам, помогая самым ярким звёздам: Багирову, Затуловской, юному Каспарову. Макогонов - классик и теоретик. Настоящий фундамент бакинской школы. Во многом благодаря ему бакинская школа не признавала концепции трудных/некорректных дебютов или ловушечных вариантов. Играли правильно, но с южным задором».

Вспоминая о Султане Халилбейли, Сутовский называет его талантливейшим мастером и сожалеет о нелепой смерти в 35 лет. «Султан был первым шахматным мастером-азербайджанцем: ярким и темпераментным. Настоящий самородок. Помимо шахмат, он очень здорово играл в шашки, и мой отец вспоминает, как они многократно играли блиц-матчи шахматы-шашки, и Султан лишь немного уступал в шашках (хотя отец был уже на пороге выполнения мастера), а в шахматах отец набирал примерно очко из пяти, получая фигуру форы. Халилбейли не оставил за собой учеников, но его колоритная личность была на слуху еще многие годы после кончины.

60-е годы - это время Багирова. Бакинский мастер, включенный в финал первенства Союза-1960 в последний момент, занимает четвертое место и получает гроссмейстерский балл. Тончайший позиционный шахматист. Ему трудно было совершенствоваться - рядом не было игроков сопоставимого уровня, да еще и жилищные условия были весьма скромны». Следующей яркой звездой, по словам автора, станет Каспаров, но до того будет целое поколение замечательных тренеров, которые и приведут к невероятным результатам конца 20-го века. «Олег Исаакович Приворотский, Александр Иванович Шакаров, Валерий Суренович Цатурян, Александр Арифович Асланов, Наум Семенович Улановский... Я тут перечислил лишь тех выдающихся тренеров, с которыми мне довелось позаниматься (с Шакаровым и Улановским совсем немного), но которые не только были замечательными специалистами, но буквально жили своими учениками. Потому-то неудивительно, что вначале поколение Каспарова (а кроме него отмечу Эльмара Магеррамова, игрока высочайшего гроссмейстерского класса, стабильно входившего в топ-100), а затем уже на волне успехов Каспарова, более молодое поколение, перехватившее эстафетную палочку. Успехи в женских шахматах дополняли картину. После Затуловской - третьей шахматистки мира в 60-х, был перерыв, но в 80-ых последовал новый взлет. Айнур Софиева из маленького Гаха под чутким руководством Асланова стала чемпионкой мира среди девушек, а потом вошла в топ-10 в мире. Фируза Велиханлы, ученица Салмана Сулейманова, стала гроссмейстером...

Я не случайно называю имена тренеров. Именно во многом их заслуга в том, что бакинская школа продолжала жить. И это не только касалось бывших бакинцев (хотя бывших не бывает). Мне бы хотелось вспомнить еще многих, но где-то надо останавливаться. Радует, что те, с кем я играл в детстве, теперь уже сами почитаются за мэтров. К примеру, Левон Аронян мне сказал (и разрешил процитировать), что считает себя в большой мере воспитанником бакинской школы, ибо многолетний его тренер, выступающий уже много лет за США гроссмейстер Мелик Хачиян, тоже родом из Баку, и вот этот особый сплав классики и искрометности весьма характерен.