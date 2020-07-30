Польша рассчитывает на 2 тысячи заокеанских военных, в то же время, желание разместить на своей земле американцев с оружием высказала и Латвия, в лице министра обороны Артиса Пабрикса. Правда, министр сказал, что на это потребуется время, одновременно поблагодарив американского коллегу за то, что его призыв был услышан.

В четверг большинство немецких газет посвятили свои статьи выводу почти 12 тысяч американских военных с территории Германии. По заявлениям американского военного ведомства, в другие страны будет направлен а большая часть - 5 тысяч 600 военнослужащих из этого же контингента.

Но, как среагировала пресса Германии на уменьшение контингента военных США? Влиятельная Frankfurter Allgemeine Zeitung комментирует этот шаг так:

«Выводом войск Трамп ослабляет американские позиции в сердце Европы. Тем самым, он увеличивает сомнения в возможной помощи Вашингтона континенту. Таким образом, им создается не большая, но меньшая безопасность. И для чего? Чтобы президент, который использует самые различные средства в борьбе, мог до выборов сообщить своему электорату, что обещанные им в начале своего правления перемещение и вывод войск из Европы будут завершены. Однако, эта акция будет ему дорого стоить. Главный штаб в едущем микроавтобусе только условно готов к обороне. Неприятности в НАТО, спровоцированные таким действием — очевидны и в соперничающем на международной арене Пекине — они заметны и в Вашингтоне, не только демократическим политикам, кто находится в структурах иностранных дел и безопасности США. Может быть, в Конгрессе победит разум, пусть, и прямо перед выборами. Взамен может быть спровоцирован дальнейший всплеск президентской жалости к себе, которой Трамп славится в критических ситуациях».

По мнению Allgemeine Zeitung:

«Вывод американских войск острее заденет Германию, более, чем обещал президент Дональд Трамп. Тот, кто имел надежду, что Конгресс США может еще предотвратить этот шаг и будущая американская администрация изменит мнение, тот может и дальше мечтать. Среди республиканцев может быть еще больше убежденных сторонников трансатлантической политики, но они не сделают ставку на поражение своего кандидата».

В подобном же тоне пишет издание Suedwest Presse из города Ульм:

«Выводом войск США ослабят свое военное присутствие в одном из важнейших европейских государств. Но далеко не все американцы-республиканцы могли разглядеть суть проблемы.

Трамп может прибавить очки в предвыборной кампании, но борьба за власть для него остается не без риска. Конгресс мог бы его намерения притормозить, ведь через несколько месяцев от него потребует правильного решения и электорат. В обоих случаях, надо надеяться на здравый смысл».

Ежедневное издание Badische Zeitung констатирует:

«Почти половина войск должна остаться в других европейских странах НАТО. Не является ли частичный вывод войск из Германии уходом из Европы? Помимо всех разочарований, США останутся стратегически вовлеченными в процесс отношений НАТО с союзниками. Так же и в Москве, никто не может рассматривать эту ситуацию, как американское прощание со своими союзниками. А кроме этого, разве Европа не хочет еще больше позаботиться о своей безопасности?» - задается вопросом газета.

И продолжает: «Кому больше всего вредит наказание, наложенное Трампом? Правдоподобнее всего, его армии, которая должна будет инвестировать немалые средства в обустройство новых мест дислокации, и затруднит ей проведение военных миссий на Ближнем и Среднем Востоке».

А газета из Магдебурга Volkstimme пишет:

«Определенно, что такое заявление шефа американского оборонного департамента Марка Эспера не является усилением Атлантического союза против России. Это больше похоже на смесь из приоритета экономности и, более или менее, из мести. Президент Трамп в случае предстоящих военных затрат должен обращать серьезное внимание именно на деньги. Кроме этого, акция эта сравнивает его открытые еще пока расчеты в переговорах с Ангелой Меркель, когда речь идет о расходах Германии на оборону НАТО и сохраняющийся вокруг этого спор. Президенту США не нравится также, что Германия торгуется по поводу российского газопровода, вместо того, чтобы покупать сжиженный газ у Вашингтона. Как минимум одна особа дьявольски будет довольна уменьшением количества войск США: президент России Владимир Путин», - заключает издание.